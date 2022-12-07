İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Fatih'teki, Derviş Ali Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta polise otomobilden bir kişinin atıldığı yönünde bir ihbar geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ DHA'da yer alan habere göre olay yerine giden polis ekipleri darp edilerek ağır yaralanan Tayyar Kaya ile karşılaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tayyar Kaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİNİN SORGULARI TAMAMLANDI Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın şüphelisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Kasım M. (38), Ahmet A. (32), Harun K. (37), Mustafa R.K. (23) ve Ümit T.'nin (45) sorguları tamamlandı.