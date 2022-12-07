İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler! -Güncel haberler
ABONE OL

İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler!

İstanbul'da, dövülerek öldürülen 54 yaşındaki Tayyar Kaya'nın katil zanlısı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın sahte para alışverişi nedeniyle oluşan husumet sonucu meydana geldiği, Tayyar Kaya'nın otomobille kaçırılıp ormanlık alanda dövüldükten sonra sokağa bırakıldığı öğrenildi

İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler! -Güncel haberler
İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Fatih'teki, Derviş Ali Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta polise otomobilden bir kişinin atıldığı yönünde bir ihbar geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine giden polis ekipleri darp edilerek ağır yaralanan Tayyar Kaya ile karşılaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tayyar Kaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİNİN SORGULARI TAMAMLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın şüphelisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Kasım M. (38), Ahmet A. (32), Harun K. (37), Mustafa R.K. (23) ve Ümit T.'nin (45) sorguları tamamlandı.

SAHTE PARA YÜZÜNDEN HUSUMET VARDI

Polis soruşturmasında şüphelilerle öldürdükleri Tayyar Kaya ve onun kardeşi arasında sahte para yüzünden bir husumet olduğu belirlendi.

ORMANA GÖTÜRÜP ORADA DARP ETTİLER

Olay günü 3 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilen Tayyar Kaya'nın Arnavutköy'de ormanlık alana götürüldüğü, orada darp edildikten sonra geri getirilerek sokağa bırakıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Kasım A.'nın daha önceden 14, Ahmet A.'nın 33, Harun K.'nin 28, Ümit T.'nin ise 19 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeğenden çilingirli soygun! Halasının birikimini çaldı -En son haberler
GÜNDEM Yeğenden çilingirli soygun! Halasının birikimini ...
İYİ Partili vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti
GÜNDEM İYİ Partili vekiller Genel Kurul'u terk etti
Son dakika haberi: 4 polisi yaralayan zanlı ölü ele geçirildi!
GÜNDEM 4 polisi yaralayan zanlı ölü ele geçirildi!
Son dakika: İYİ Partili Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı
GÜNDEM İYİ Partili Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 7 Aralık 2022 İSKİ arıza ile İstanbul'da sular kaçta gelecek?
GÜNDEM İstanbullular dikkat! İSKİ su kesintileri
Müthiş iddia! Hastasını morfin bağımlısı yaptı!
GÜNDEM Müthiş iddia! Hastasını morfin bağımlısı yaptı!
Akılalmaz son! Kazadan kurtuldu, üzerine kaya düştü - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Kazadan kurtuldu, üzerine kaya düştü
Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak ...
Bolu'da kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu! - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM Kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu!
Strep A tehlikesi! Strep A virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Strep A virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı, öldürür mü?
GÜNDEM Strep A virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.