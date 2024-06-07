İstanbul'da yaşandı! 'Tık' uğruna kuleye çıktı

Büyükçekmece’de atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıkan genç yürekleri ağza getirdi.

İHA'nın haberine göre akılalmaz olayda o anları kaydedip sosyal medya hesabında da paylaştı.

HİÇBİR ÖNLEM ALMADIĞI DİKKAT ÇEKTİ Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti.