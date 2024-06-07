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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yaşandı! 'Tık' uğruna kuleye çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Tık uğruna 230 metrelik kuleye çıktı

        İstanbul Büyükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir gencin atıl durumda olan 230 metrelik televizyon kulesinin tepesine çıktığı ortaya çıktı. Tık uğruna yapılan olayda yürekler ağza geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:24
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        İstanbul'da yaşandı! 'Tık' uğruna kuleye çıktı
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        Büyükçekmece’de atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıkan genç yürekleri ağza getirdi.

        İHA'nın haberine göre akılalmaz olayda o anları kaydedip sosyal medya hesabında da paylaştı.

        HİÇBİR ÖNLEM ALMADIĞI DİKKAT ÇEKTİ

        Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti.

        Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı. 230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

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