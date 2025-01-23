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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yoğun sis! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yoğun sis!

        Megakent İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafesi düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:00
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        İstanbul'da yoğun sis!
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        Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafeleri de düştü.

        İHA'nın haberine göre İstanbul’un bazı ilçelerinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafesi düştü.

        Fotoğraf: DHA

        Yolda yürüyen bazı vatandaşlar da sis içinde adeta kaybolurken kuşların ise direklerin üstlerinde bekledikleri görüldü.

        Fotoğraf: DHA

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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