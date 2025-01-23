İstanbul'da yoğun sis!

Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafeleri de düştü.

İHA'nın haberine göre İstanbul’un bazı ilçelerinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafesi düştü.

Fotoğraf: DHA

Yolda yürüyen bazı vatandaşlar da sis içinde adeta kaybolurken kuşların ise direklerin üstlerinde bekledikleri görüldü.

Fotoğraf: DHA

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir