İstanbul'daki okullarda kütüphane sayısı 3 bin 99'a ulaştı

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AA

İstanbul'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle okullarda 3 bin 99 kütüphaneye ulaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında 2 ayda kütüphanesi olmayan 717 okulda kütüphane kurulduğu bildirildi. Proje ile İstanbul’da 3 bin 99 kütüphaneye ulaşıldığı vurgulandı.

"MEB YAYINLARI" UYGULAMASI VE İNTERNET SİTESİ

Kütüphanelerin koleksiyonlarının da dijital yayınlarla çoğaltılarak Milli Eğitim Bakanlığının "MEB Yayınları" uygulaması ve internet sitesi ile hizmete açıldığına vurgu yapılan açıklamada Alev Alatlı, İlber Ortaylı, Yavuz Bülent Bakiler, İhsan Fazlıoğlu, Doğan Hızlan gibi yaşayan değerlerin adlarının verildiği kütüphanelerin kitaplıklarının ise meslek liselerince yapıldığı kaydedildi.

"OKULLARDA KİTAP SAYISI 6 MİLYON 540 BİN 667'YE ULAŞTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile kütüphanesi olmayan okullarda yeni kütüphane yapımını tamamlayarak İstanbul'da kütüphanesiz okul bırakmadıklarını belirtti.

Proje kapsamında okullardaki kitap sayısının 6 milyon 540 bin 667'ye ulaştığını dile getiren Yazıcı, "Bakanlığımız tarafından başlatılan projeyle kütüphanelerimiz sanatın ve kültürün canlı birer merkezi haline geldi. Çocuklarımızın öğrenme yolculuğunda kütüphaneleri merkez yaparak onları sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz 'İstanbul'u Okuyorum', 'Hayat Okumaya Değer' 'İstanbul Masal Okulu' ve diğer bütün projelerimizde de kütüphanelerle ilgili etkinlikler yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"SIFIR ATIK" PROJESİ KAPSAMINDA GERİ DÖNÜŞÜM KÜTÜPHANELERİ

Yazıcı, öğrencilere okumayı sevdiren, içselleştiren ve alışkanlık haline getiren faaliyetlerin önemine işaret ederek 2023'te de okul kütüphanelerinin nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmeye devam edeceklerini bildirdi. "Sıfır Atık" projesi kapsamında İstanbul'da geri dönüşüm kütüphanelerinin de yapıldığını aktaran Yazıcı, kütüphane çalışmalarına katkıda bulunan eğitimcilere teşekkür etti.

*Fotoğraf: DHA