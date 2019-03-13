- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 9 – 11 Mayıs tarihlerinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğinde ikisi ücretsiz dört konser verdi.
İlk konser; 9 Mart'ta, Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda, ücretsiz olarak gerçekleşti. Topluluk burada üç bin kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı. Kızılordu Korosu 10 Mart Pazar günü İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda iki konser verdi.
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu son konserini, 11 Mart Pazartesi akşamı, Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda verdi. Ücretsiz gerçekleşen konseri 15 bin kişi izledi.
Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik topluluk, yoğun katılımın olduğu konserlerde yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
Konserler; İstiklal Marşı ve Rus Milli Marşı ile iki ülke bayrağının sahneye taşınmasıyla başladı. Konserlerde; 'Svyaşennaya Voyna', 'Çanakkale Türküsü', 'Katyuşa', 'Sevdan Olmasa', 'Kalinka' ve 'Ceddin Deden'in de bulunduğu 19 eser seslendirildi.
Vyaçeslav Çernogorov tarafından icra edilen Çanakkale Türküsü esnasında ekrana Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğraflarının bulunduğu görseller yansıtıldı. Türkü dinleyicilerden yoğun alkış aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, 2019 Türkiye - Rusya Kültür Turizm Yılı kapsamda etkinlikler düzenlemeye yıl boyunca devam edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.