Yenilenmiş MTA fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Yaşanan sarsıntılar sonrasında diri fay hattı haritası sorgulamaları artış gösteriyor. Son olarak AFAD, İstanbul'da hissedilen ve merkez üssü Karadeniz olan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Bu kapsamda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yenilenmiş diri fay haritası gündeme geldi. Peki, evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini nasıl sorgulayabilirsiniz? İşte yenilenmiş diri fay hattı haritası ile fay hattı geçen deprem riskli iller ve ilçeler listesi...
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan çevrim içi yer bilimleri portalı, vatandaşlara yaşadıkları bölgelerdeki tektonik hareketleri anlık olarak takip etme imkânı sunuyor. İstanbul'da hissedilen sarsıntı sonrası, fay hattı sorgulama ekranına olan ilgi yeniden gündeme taşındı. Peki, yaşadığınız bölgede fay hattı var mı? İşte 2025 Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası ile İstanbul'da riskli ilçeler...
MTA DİRİ FAY HARİTASI 2025 YENİLENDİ
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.
Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.
MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.
TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR
MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.
MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL
İstanbul’daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD’ın hazırladığı "Kırmızı Eylem" planında yer alan bilgiler şu şekilde:
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler
MALTEPE:
Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe
PENDİK:
Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi
SULTANBEYLİ
Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif
TUZLA:
Postane
Aydınlı
Şifa
Mimar Sinan
Yayla
İstasyon
Aydıntepe
ATAŞEHİR
İçerenköy
KARTAL
Hürriyet
Karlıktepe
Orhantepe
Atalar
Esentepe Petrol İş
Cevizli
Avrupa Yakası Riskli Mahalleler
ŞİŞLİ:
Paşa
Merkez
ZEYTİNBURNU
Maltepe
Seyitnizam
Beştelsiz
Sümer
Veliefendi
Çırpıcı
Telsiz
Nuripaşa
Kazlıçeşme
Yeşiltepe
Merkez Efendi
Gökalp
AVCILAR:
Deniz Köşkler
Cihangir
Ambarlı
Merkez
Gümüşpala
Üniversite
Firüzköy
M. Kemal Paşa
Yeşilkent
BAĞCILAR:
Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Demirkapı
Hürriyet
Merkez
Fevzi Çakmak
Yenigün
Kemalpaşa
Kazım Karabekir
Çınar
Yenimahalle
Bağlar
İnönü
Yavuz Selim
Mahmutbey
Fatih
Barbaros
Göztepe
Sancaktepe
BAHÇELİEVLER:
Şirinevler
Zafer
Kocasinan
Soğanlı
Hürriyet
Yenibosna
Çobançeşme
Cumhuriyet
Fevzi Çakmak
BAKIRKÖY:
Osmaniye
Kartaltepe
Yeşilköy
Zeytinlik
Şenlikköy
Ataköy 2-5-6
Ataköy 3-4-11
Ataköy 7-8-9
Cevizlik
Yenimahalle
BAŞAKŞEHİR:
Ziya Gökalp
Şahintepe
Güvercintepe
BAYRAMPAŞA:
Altıntepsi
Muratpaşa
Yenidoğan
İsmetpaşa
Terazidere
Ortamahalle
Yıldırım
Kartaltepe
BEYLİKDÜZÜ:
Barış
Yakuplu
Kavaklı
Marmara
Adnan Kahveci
Dereağzı
Cumhuriyet
Gürpınar
Büyükşehir
Sahil
BEYOĞLU:
Piyalepaşa
Piri Paşa
Kaptanpaşa
Fetih Tepe
Keçeci Piri
Hacıahmet
BÜYÜKÇEKMECE:
Batıköy
Fatih
Pınartepe
Güzelce
Atatürk
Hürriyet
ESENLER:
Fatih
Nine Hatun
Menderes
Kazım Karabekir
Tuna
Fevzi Çakmak
Oruç Reis
Çifte Havuzlar
ESENYURT:
Atatürk
Örnek
Saadet dere
İnönü
Namık Kemal
Yenikent
Fatih
İncirtepe
Ardıçlı
Güzelyurt
Mehter Çeşme
Pınar
Talatpaşa
Merkez
EYÜPSULTAN:
Nişanca
Topcular
Düğmeciler
Defterdar
İslambey
Karadolap
Güzeltepe
GAZİOSMANPAŞA:
Merkez
Sarıgöl
Yıldız Tabya
GÜNGÖREN:
Merkez
Güneştepe
Mareşal Çakmak
A.Nafiz Gürman
Haznedar
Genç Osman
Akıncılar
Sanayi
Mehmet Nesih İzmen
Güven
Tozkoparan
KAĞITHANE:
Talatpaşa
Merkez
Gürsel
KÜÇÜKÇEKMECE:
Kanarya
Cumhuriyet
Cennet
İnönü
Yeliova
Gültepe
Fevzi çakmak
Halkalı
İstasyon
Yenimahalle
Söğütlüçeşme
Kartaltepe
Sultan Murat
Fatih
Kemalpaşa
Atakent
FATİH:
Mevlanakapı
Şehremini
Akşemseddin
Seyyid Ömer
Ayvansaray
Kocamustafapaşa
Derviş Ali
Yavuz Sultan Selim
Yedikule
Hırkai Şerif
Balat
İskenderpaşa
Topkapı
Silivri Kapı
Atıkalı
Molla Gürani
Sümbül Efebdi
Ali Kuşcu
Haseki Sultan
Zeyrek
Karagümrük
Cerrahpaşa
Aksaray
Cibali
Emin Sinan