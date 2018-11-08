İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 80. ölüm yıl dönümünde Atatürk’ü anıyor…

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sonsuzluğa uğurlanışının 80. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya hazırlanıyor.
Atatürk’ün sevdiği eserlerin de yer alacağı konserde solist olarak; Serkan Bodur, Timur Doğanay, Zafer Erdaş, Ali Murat Erengül, Özay Günay, Sedat Sarıgül, Özlem Soydan, Umut Tingür, Hande. S. Ürben ve Sirel Yakupoğlu sahnede olacak.
Konserin programında; Ahmet Adnan Saygun’un , “Yalancı Dünyaya Konup Göçenler ” , “Bad-ı Sabaya Sorsunlar”, “Ağlamaktır Benim İşim” , Cemal Reşit Rey’in “Ayın Ondördü” , Muammer Sun’un “Bozkırın Sesi” , Yalçın Tura’nın “ Hasrtetim Sana” , Nevit Kodallı’nın “Sarı Zeybek Düeti” ve “Bülbülüm”, Ulvi Cemal Erkin’in “Çamdan Sakız Akıyor” ,Aydın Karlıbel’in “Serenler Türküsü” , “Kitab-ı Bahriye , “ Atatürk Marşı” bestelerinin yanı sıra, Erdal Tuğcular düzenlemesiyle, “Karahisar Kalesi” , Serdar Yalçın düzenlemesiyle, “Allı Turnam”, “ Yemen Türküsü” , “Çökertme”ve Aydın Karlıbel düzenlemesiyle, “Ankara’nın Taşına Bak ”, “Efem” besteleri, Aydın Karlıbel’in piyanosu eşliğinde seslendirilecek.
Konser 10 Kasım saat: 19:00’da Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
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