İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden Süreyya'da “Cervantes Çeşitlemeleri”

İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in 1600’lerin başında yazdığı, batı edebiyatının en çok okunan klasiği olan Don Kişot; yüzlerce yazar, şair ve müzisyene ilham kaynağı olmuştur.

“Cervantes Çeşitlemeleri” programında da Don Kişot’un konu edildiği eserler izleyici ile buluşacak.

Alman Besteci Georg Philipp Telemann’ın Don Kişot romanı bölümlerinden esinlenerek, yaylı çalıgılar için bestelediği 'Burlesque de Quixotte' Süiti, İDOB Orkestrası ve Camerata Barok İstanbul eşliğinde seslendirilecek.

Maurice Ravel’in Don Kişot romanı üzerine bestelediği “Don Quichotte à Dulcinée”; Fransız besteci Jacques Ibert’in 1931 yılında romanın film adaptasyonu için bestelediği “Chansons de Don Quichotte”; Romantik dönemin önemli bestecilerinden Jules Massenet’in son zamanlarında bestelediği “Don Quichotte” Operası’ndan La Tristesse De Dulcinée aryası; Mitch Leigh’in klasikleşmiş Broadway müzikali “Man of La Mancha”nın en bilinen şarkılarından The Impossible Dream; solist Kevork Tavityan ve Piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde seslendiriliyor olacak.

Programda, Ludwig Minkus ’un bestelediği, Marius Petipa’ın koreografisini yaptığı, Ayşem Sunal Savaşkurt ‘un sahneye uyarladığı “Don Kişot” Balesi’nden bir bölüm de, Berfu Elmas, Batur Büklü, Büşra Ay ve Erhan Güzel tarafından dönüşümlü olarak sahnelenecek.

Sahne düzenlemesi Doğan Çelik , Işık tasarımı Taner Aydın tarafından yapılan programda İDOB sanat yönetmeni ve solisti Suat Arıkan ise bu kez anlatıcı olarak sahnede olacak. Bu gece için 29 Mart ve 5 Nisan tarihlerini not etmeyi unutmayın.