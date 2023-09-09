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        İstanbul, eğitim-öğretime hazır

        Okullar boyandı, sınıflar hazırlandı, kitaplar sıralara dağıtıldı… Yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci servislerinden kantin denetimleri ve emniyet tedbirlerine tüm hazırlıklar İstanbul Valiliği koordinasyonunda tamamlandı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:43
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        İstanbul, eğitim-öğretime hazır
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        2023 – 2024 Eğitim – Öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki 6.862 okulda 2.922.096 öğrenci ve 175 bin öğretmen 104.745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak.

        KİTAPLAR HAZIR, ÖĞRETMENLER HAZIR

        Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul’daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25.243.334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. 181.831 Öğretmenin görev yapacağı İstanbul’da okul derecelerine göre öğrenci dağılım sayıları ise şöyle;

        - Kreş : 176.580

        - Anaokulu : 195.392

        - İlkokul : 951.569

        - Ortaokul : 837.056

        - Lise : 761.499

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        KANTİN VE YEMEKHANELERDE ÜÇLÜ DENETİM

        İstanbul genelinde 3.135 okul kantini, 4.055 de eğitim kurumu yemekhanesi olmak üzere toplam 7.210 işletme faaliyet gösteriyor. Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obeziteyle mücadele kapsamında okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek. Bu çerçevede ilk denetim mekanizması, kaymakamlıklar tarafından oluşturuluyor. Sağlık, Tarım ve ilgili meslek odası yetkililerinden oluşan komisyon belirli periyotlarda denetim gerçekleştirecek. Bu komisyonun çalışmalarına ek olarak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de okul kantinlerinde ve belirlenen alanlarda düzenli denetimler yapacak.

        KANTİN VE YEMEKHANELERİ OKUL MÜDÜRLERİ DE DENETLEYECEK

        Kantin denetimi konusunda önemli mekanizmalardan biri de okul müdürlüklerinin oluşturacağı kantin denetim komisyonları olacak. Bu komisyonlar da düzenli olarak kantinleri denetleyerek, çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak.

        İSTANBUL POLİSİ ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADA

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinin güvenliği için sahada olacak. Okullara yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan planlamada toplam 1.182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca, sivil ve resmi uygulama yöntemleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlayacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ayrıca İstanbul genelinde 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapacak.

        MOBİL OKUL TİMLERİ GÖREV BAŞINDA

        Sivil ve resmi denetimlerin yanı sıra M.O.T. (Mobil Okul Timleri) ekipleri de yeni eğitim öğretim yılında sahada olmaya devam edecek. Bu ekipler okul yöneticileri ile iletişim halinde olarak okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak. M. O. T. Ekipleri, yapacakları anlık uygulamalarla okul çevrelerinin güvenliğini sağlayacak.

        İstanbul Emniyeti, Çocuk – Asayiş – Trafik – Önleyici- Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile M.O.T. ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm birimleriyle okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulama yaparak okul çevrelerinin de güvenliğini sağlayacak.

        JANDARMA 148 TİMLE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

        İl jandarma Komutanlığı, görev bölgesinde bulunan 165 okulun güvenliğini sağlamak için 412 personelden oluşan 148 tim oluşturdu. Asayiş, Trafik ve KOM ekipleri, düzenli olarak yapacağı denetimlerle jandarma bölgesindeki okulların güvenliğini sağlayacak.

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