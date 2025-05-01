İstanbul’da 1 Mayıs Perşembe günü, elektrik dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek bu kesintiler, kentin farklı ilçelerinde elektrik hizmetinin geçici olarak durmasına yol açacak. Kesinti programı ve süresiyle ilgili ayrıntılar, şirketlerin online arıza sorgulama ekranlarından paylaşılıyor. Elektrik kesintisinden etkilenebilecek vatandaşların gerekli tedbirleri alması önemle tavsiye ediliyor. İşte detaylar.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 1 Mayıs Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.