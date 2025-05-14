Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ AYEDAŞ 14 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi sorgula

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 14 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da 14 Mayıs Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik hizmeti geçici olarak durdurulacak. Kesintilerin etkilediği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini şirketlerin arıza sorgulama sayfalarından öğrenebilecek. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 00:30 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul elektrik kesintisi programı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        14 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belirlenen bölgelerde elektrik hizmeti belli saatler arasında durdurulacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin sahada olacağını duyurdu. İşte İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Mayıs Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        REKLAM

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        38 yıl sonra aklandı
        38 yıl sonra aklandı
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Evini vinçle taşıdı
        Evini vinçle taşıdı
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!