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Haberler Gündem İstanbul İstanbul Güngören'de işlek caddedeki binanın hali korkutuyor - Haberler
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İstanbul Güngören'de işlek caddedeki binanın hali korkutuyor

Güngören'de işlek bir caddede bulunan binanın balkonundaki derin çatlaklar görenleri tedirgin ediyor. Demirle desteklenerek sağlamlaştırılmaya çalışılan balkonun haricinde binada da çatlaklar oluştu

İstanbul Güngören'de işlek caddedeki binanın hali korkutuyor - Haberler
İşlek caddedeki binanın hali korkutuyor
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DHA

Güngören'deki Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yıllar içinde çatlaklar oluştu. Özelikle ilk katta bulunan balkonda derin çatlaklar oluşunca, bina sakinleri, ilk katta bulunan balkonu demirle sağlamlaştırdı.

İşlek bir caddede de olan bina çevredekileri ise tedirgin ediyor.

Binanın bulunduğu caddede esnaf olan Yüksel Öztürk, "Zamanla diğer balkonlara etki yapar mı? Bilmiyorum. Üstteki balkonda çatlaklar oluşmuştu ama 1999'dan önceki bütün binalar çürük veriyor. Kentsel dönüşüm de bu bölgeye geldi. Belediye başkanı 'müracaat edin biz elimizden geleni yapacağız' dedi ama binadakiler ne diyor bilmiyorum. Kız kardeşim 4 sene önce buradaki evini satıp gitti. Bina sakinleri ne durumda bilmiyorum. Yarın buranın ne olacağı belli değil yıkılması lazım, içindekiler de insan. Kendi hayatlarını kurtarmaları lazım kimse kendi riske atmamalı" dedi.

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