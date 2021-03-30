Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Buna göre, kırmızı kategoride cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ramazan'da ise kısıtlamalar genişletilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda yeni koronavirüs tedbirleri kararları alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada alınan kararları ve risk haritasını açıkladı. İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında 58 il çok yüksek riskli (kırmızı),12 il yüksek riskli (turuncu),10 il orta riskli (sarı),1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı ve "covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

İstanbul ilinde sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Sorusu merak ediliyor. İstanbul renk kodu ne? İstanbul hangi risk grubunda? İşte ayrıntılar...

İSTANBULRENK KODU VE RİSK GRUBU

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2021

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

ORTA RİSKLİ İLLER

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Konuşmasında risk haritasındaki değişime dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir" ifadelerini kullandı.



HAFTA SONU SINIRLAMA

Kırmızıyla belirlenen "çok yüksek riskli" bölgelerde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günleri de devam edecek. Hafta içi de akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sınırlamalar da devam edecek.

KAFE VE RESTORANLAR RAMAZAN'A KADAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, kafe ve restoranların Ramazan ayına kadar belirlenen saatlerde koronavirüs tedbirlerine uyarak yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakârlık yapacağız" dedi.

RAMAZAN'DA TOPLU İFTAR VE SAHUR YASAK

"Ramazanda hep beraber biraz fedakarlık yapacağız" diyen Erdoğan, bu ay boyunca toplu iftar ve sahur etkinliklerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'da uygulanan tedbirlere ilişkin olarak, "Bu mübarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Esnafa sağlanacak destek için bilgi veren Erdoğan, "Nisan ve mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır" dedi.

Ramazan ayı bu sene 13 Nisan'da başlayacak. Yani ilk oruç bu gün tutulacak. 12 Mayıs'ta ise sona erecek. 13-14-15 Mayıs ise Ramazan Bayramı.