İstanbul hava durumu: Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl, kar yağacak mı?

18 ŞUBAT HAVA DURUMU

En düşük 5, en yüksek 11 derecenin görüleceği Pazar gününde İstanbullular haftayı yine yağışlı kapatacak. Yer yer yağışların devam edeceği 18 Şubat'ın genellikle bulutlu olması bekleniyor. Nem oranı ise yine yüzde 70-80 arasında olacak.