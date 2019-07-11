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İstanbul hava durumu son dakika! İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?

İstanbul'da yağmur, Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam ediyor. Yağış ile birlikte hava sıcaklığında da hissedilir bir azalma görüldü. Milyonlarca İstanbullu dışarı çıkarken hava durumuna bakıyor. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'nin son yağmur tahminleri

hava durumu

İstanbul'da dün bölgesel olarak hafif şekilde başlayan yağışlı hava bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşarken, sabah saatlerinde kayganlaşan yollar nedeniyle birçok küçük kaza meydana geldi. İşte Meteoroloji'nin son verilerine göre 11 Temmuz İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU - YAĞMUR NE ZAMAN DURUR?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre dünden bu yana devam eden ancak sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağışlı hava tüm gün sürecek. Yağmurun saat 18.00 itibari ile etkisini yitirmesi bekleniyor. Yağış, İstanbul'da hava sıcaklığını da hissedilir şekilde düşürdü. Termometreler bugün 24 dereceyi gösteriyor.

 

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE09.00 - 12.002424902439
PERŞEMBE12.00 - 15.002525802847
PERŞEMBE15.00 - 18.002424752346
PERŞEMBE18.00 - 21.002323791638
PERŞEMBE21.00 - 24.002121871325

HAFTASONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yağmur bu akşamdan itibaren İstanbul'u terk edecek ve hava sıcaklığı da adım adım yükselerek 27 - 29 derece arasını bulacak. Ancak Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi için de yağmur uyarısında bulunuyor.

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