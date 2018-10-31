İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş bugün yapılacak. Ulaşım ihalesini kazanan OTOBÜS A.Ş ve İETT ilk yolcularını bugün havalimanına taşıyacak. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak 2019 tarihine kadar planlanan otobüs hatları Türk Hava Yolları Uçuş Planı'na göre yapıldı.
Lüks taşımacılık hizmeti verecek olan Havaist, ilk etapta yolculara 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verecek ve hat sayısı talebe göre artırılabilecek. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak itibariyle lüks otobüsle 18 hattan 150 otobüsle İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyacak. Havaist'in yanı sıra İETT de belirlenen noktalardan toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.
HAVAİST'İN HİZMET VERECEĞİ HATLAR
İlk etapta hizmet verilecek Hatlar:
Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı
Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı
Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı
TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı
İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)
Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı
Taksim- Gümüşsuyu
Beşiktaş Peronlar
Zincirlikuyu Metrobüs
Göktürk
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi: 44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç
Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı
Yenikapı Peronlar
Bakırköy İdo
Yenibosna-Kuleli
Başakşehir-Metrokent
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi: 65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç
3- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı
Kozyatağı Metro
Ümraniye-Tepeüstü
Kavacık
Hasdal
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi: 57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) - 4 Araç
4-TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı
TÜYAP
Beylikdüzü- Cumhuriyet
Bahçeşehir
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi: 58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) - 4 Araç
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