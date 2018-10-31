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İstanbul Havalimanı'na otobüslerle ulaşım bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na İETT ve Havaist ile yolcu taşımacılığı bugün başlıyor. İki aylık ilk etapta İETT 3 hatta 9 otobüs ile, Havaist ise 4 hatta 18 otobüs ile hizmet vermeye başlayacak

31.10.2018 - 08:26 | Güncelleme:  

İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş bugün yapılacak. Ulaşım ihalesini kazanan OTOBÜS A.Ş ve İETT ilk yolcularını bugün havalimanına taşıyacak. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak 2019 tarihine kadar planlanan otobüs hatları Türk Hava Yolları Uçuş Planı'na göre yapıldı.

Lüks taşımacılık hizmeti verecek olan Havaist, ilk etapta yolculara 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verecek ve hat sayısı talebe göre artırılabilecek. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak itibariyle lüks otobüsle 18 hattan 150 otobüsle İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyacak. Havaist'in yanı sıra İETT de belirlenen noktalardan toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

HAVAİST'İN HİZMET VERECEĞİ HATLAR


İlk etapta hizmet verilecek Hatlar:


Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı


Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı


Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı


TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı


İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)


Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı


Taksim- Gümüşsuyu


Beşiktaş Peronlar


Zincirlikuyu Metrobüs


Göktürk


Yeni Havalimanı


Hat Bilgisi: 44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı


Yenikapı Peronlar


Bakırköy İdo


Yenibosna-Kuleli


Başakşehir-Metrokent


Yeni Havalimanı


Hat Bilgisi: 65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç


3- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı


Kozyatağı Metro


Ümraniye-Tepeüstü


Kavacık


Hasdal


Yeni Havalimanı


Hat Bilgisi: 57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) - 4 Araç


4-TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı


TÜYAP


Beylikdüzü- Cumhuriyet


Bahçeşehir


Yeni Havalimanı


Hat Bilgisi: 58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) - 4 Araç

 

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 8 saat önce
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