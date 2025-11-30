Habertürk
        İstanbul hidrolojik kuraklık kıskacında

        İstanbul hidrolojik kuraklık kıskacında

        İstanbul'un kuraklığıyla ilgili çok ciddi bir uyarı daha geldi. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, "2015 yılından başlayarak İstanbul barajlarında baraj doluluk oranları üç yıl hariç sürekli bir azalma eğilimi göstermektedir. Bu durum, azalan yağış, artan sıcaklık, artan nüfus ve su talebi karşısında İstanbul'un su arz güvenliği riskinin artmakta olduğunu da göstermektedir. Bunun anlamı megakentin hidrolojik kuraklık ve su güvensizliği kıskacına girdiğidir." ifadelerini kullandı. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 30.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:20
        İstanbul hidrolojik kuraklık kıskacında
        Kuraklık, susuzluk öncelikli gündemimiz. Bilimsel veriler karşı karşıya olduğumuz tablonun çok ama çok ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlardan da önemli uyarılar peş peşe geliyor.

        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’dan da İstanbul’un kuraklığına dair bir açıklama geldi. İşte Dursun Yıldız’ın tespitleri...

        * 2015 yılından başlayarak İstanbul barajlarında baraj doluluk oranları üç yıl hariç sürekli bir azalma eğilimi göstermektedir. Bu durum, azalan yağış, artan sıcaklık, artan nüfus ve su talebi karşısında İstanbul’un su arz güvenliği riskinin artmakta olduğunu göstermektedir. Bunun anlamı İstanbul’un hidrolojik kuraklık ve su güvensizliği kıskacına girdiğidir.

        * İstanbul’da barajların doluluk oranlarında bir önceki yıla göre azalmanın birçok nedeni var. Bunların en önemlisi nüfus ile birlikte su talebi artarken yağışların azalması ve buharlaşmanın da artmasıdır. Bunun yanı sıra su havzalarındaki daralma, kar yağışında azalma ve yağış rejiminde mevsimsel kaymalar da sayılabilir.

        * Ömerli ve Terkos Barajında doluluk yüzde 16 ve yüzde 21’e düştü. Son 10 yıldır her su yılı başında İstanbul’un barajlarındaki su miktarının azalma eğilimi İstanbul’un su arz güvenliği riskini arttırmaktadır.

        * Bu su yılına girerken İstanbul’un en büyük barajı olan Ömerli Barajı’nın doluluk oranının yüzde 16’ya düşmesi, önümüzdeki yıl için endişeleri arttırmaktadır. 220 milyon m3 kapasiteli Ömerli Barajı'ndaki su miktarı halen Terkos Barajı'ndakinden daha azdır. Önümüzdeki yıl Melen Havzası'nda yaşanabilecek kuraklık Ömerli Barajı'nda su biriktirilmesini riske sokacaktır.

        * Halen İstanbul’un günlük suyunun yaklaşık yarısı regülatörlerden yarısı ise barajlardan temin edilmektedir.

        Fotoğraf: İHA

