Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul için zaman tüneli zamanı

        İstanbul için zaman tüneli zamanı

        Yapay zekâyla İstanbul'un eski günlerindeki yaşam 'Medeniyetlerin Mirası' adlı sergide; İstanbul'un kültürel belleği, dijital sanat aracılığıyla çağdaş bir görsel dile kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 16:39 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul için zaman tüneli zamanı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        'Medeniyetlerin Mirası', UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ülkemizin evrensel değere sahip varlıklarını görünür kılmak; Geçici Liste'deki miraslarımızın ise uluslararası düzeyde tanınmasına ve kalıcı olarak tescillenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş çok katmanlı bir sanat projesi olarak hayata geçirildi.

        Topraklarımızdaki kadim tarihin önemli yapı ve bölgelerini dijital sanatla birleştiren bu serginin ilk etabında, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan İstanbul, Nevşehir, Gaziantep, Çanakkale ve Mardin'in kültürel belleği, dijital sanat aracılığıyla çağdaş bir görsel dile kavuşuyor. Ressam Kadir Akyol’un özgün yorumlarıyla her şehir, kendine özgü bir tarihî figürün portresiyle temsil ediliyor; bu portrelerin iç katmanlarında ise o şehre ait UNESCO listelerinde bulunan dönem yapıları, doğal varlıklar, somut olmayan kültürel değerler, hikâyeler, ve destanlar resmediliyor.

        ZAMAN TÜNELİ

        Ressam Kadir Akyol, Fatih Sultan Mehmet’in siluetinde Ayasofya’nın kubbesinden Topkapı Sarayı’nın avlusuna uzanan bir zaman tüneli kuruyor; Truva Atı'nın gövdesinden İlyada’nın mitlerine ve Çanakkale Savaşları’nın izlerine dek uzanan bir anlatı diliyle çalışıyor.

        III. Tiglat-Pileser’in portresinde Asur’dan günümüze uzanan çok katmanlı hafıza yapıları canlanıyor. Hacı Bektaş-ı Veli’nin "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar" fikri vücut buluyor. Zeugma’nın sessiz mozaiklerinde ise geçmiş, bugüne fısıldıyor. Her bir eserin içinde, taşlara gizlenmiş bir şiir, renklere kazınmış bir medeniyet saklı. Yerel dokuma teknikleri ve geleneksel motiflerle zenginleşen yüzeyler, izleyiciyi hem görsel hem de duyusal bir kültürel yolculuğa davet ediyor.

        DİJİTAL BİR DENEYİME DÖNÜŞÜYOR

        Öncelikle topraklarımızdaki sonrasında insanlık tarihine iz bırakan tüm coğrafyalardaki miraslar, yeni ve yaratıcı formlarla yeniden yorumlanarak yapay zekâ destekli videolarla buluşuyor. Bu sayede tarihsel anlatım, dijital bir deneyime dönüşüyor; izleyiciler ise geçmişi yalnızca görmekle kalmayıp, bugünün alışkanlıklarıyla deneyimleyerek daha derinden hissetmeye davet ediliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi, Türkiye Kültür Yolları Festivalleri kapsamında gerçekleştirilmek üzere UNESCO Sivil Toplum Kuruluşları 2025 adayı olan İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen 'Medeniyetlerin Mirası' projesi, 2026 itibariyle dünyanın farklı merkezlerinde sergilenerek Türkiye’nin tanıtımı adına önemli bir misyon üstlenecektir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yapay Zeka
        #istanbul
        #Medeniyetlerin Mirası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın! Avrupa Otoyolu kapatıldı!
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın! Avrupa Otoyolu kapatıldı!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru