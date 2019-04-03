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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müberra Gürdal'dan medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Müberra Gürdal, eşinin FETÖ'den yargılanmış bir savcı olduğu yönünde medya da çıkan haberlerle ilgili olarak yazılı basın açıklaması yaptı 

Giriş: 03.04.2019 - 17:55 | Güncelleme:




Gürdal, bu durumun isim benzerliği olduğunu eşinin 2004 yılında emekli olduğunu ve FETÖ'den yargılandığı iddia edilen kişi ile alakası olmadığını belirtti.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Gürdal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde başkanı olduğu İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı bazı hukuki kararlardan sonra 2 Nisan ve 3 Nisan 2019 da medyadaki bazı hesaplar üzerinde algı operasyonu yapılarak şahsımı hedef alan yalan ve yanıltıcı bilgilerle paylaşımlar yapıldığını belirtti. Yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bu paylaşımlarda bahsi gezen ve FETÖ'den yargılanmış Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal'ın eşim olduğu iddiası tamamen yalan olup benim eşim Mehmet Gürdal ile sadece isim benzerliği bulunmakta ve eşim olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal 2004 yılında emekli olmuştur. NE tarih ne de vaka olarak şahsımla ilgisi bulunmayan sadece isim benzerliğinden ilişki kurularak hakkımda asılsız ve yalan bir şekilde algı oluşturulmak amacıyla mesnetsiz ve art niyetli olarak paylaşımlar ile medya organlarında haber yapılmıştır. Bu yalan iddiaları yapanlar ve yayanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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