İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde Arkeoloji Sempozyumu Türkiye'deki çeşitli antik kentlerde kazı çalışmaları yürüten 18 İtalyan arkeoloji misyonu, İtalyan Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu'nda bir araya gelecek! 'Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye'deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı' başlıklı sempozyum, 17-18 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'ndaki İtalyan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

İtalya ve Türkiye arasındaki kültürel diplomasi açısından büyük öneme sahip olan İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, bu yıl 14. kez Türkiye’de çalışmalarını sürdüren İtalyan arkeologları ağırlamaya hazırlanıyor.

Giovanni Salmeri - Misis - Çukurova Adana

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun girişimiyle ve Ankara İtalyan Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen sempozyum, Türk topraklarına dağılmış muazzam bir miras üzerinde Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışan İtalyan arkeologlara, sahada yürütülen kazı ve araştırmaların sonuçlarını karşılaştırma olanağı sağlıyor. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, uluslararası bilim, akademi ve kültür dünyası tarafından geniş çapta tanınan köklü bir buluşma.

Maria Andaloro - Bizans Kapadokya

Prehistoryadan Bizans dönemine ve Hitit çağına kadar insanlık tarihinin en temel dönemleri üzerinde çalışmalar yürüten toplam 18 İtalyan arkeoloji misyonu, Anadolu’daki arkeolojik kazılara çok değerli katkılarda bulunuyor. Malatya-Arslantepe, Gaziantep-Karkamış, Yozgat-Uşaklı Höyük, Niğde-Kınık Höyük, Mersin-Yumuktepe, Kayseri-Kültepe, Mersin-Elaiussa, Denizli-Hierapolis gibi birçok önemli antik kentte çalışmalarını sürdüren ekipler, 17-18 Kasım tarihlerinde Beyoğlu’ndaki İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 'Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı' başlıklı sempozyumda çalışmalarına dair yeni bulguları paylaşacaklar.

Giulio Palumbi - Mersin - Yumuktepe Caneva

17 Kasım Cuma günü 09.30’da İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyum, iki gün boyunca Türkiye’nin ve İtalya’nın önemli üniversitelerinden akademisyenleri farklı konu başlıklarıyla ağırlayacak. Sempozyum, 18 Kasım Cumartesi akşamı 18.30’da, dönemin müzik aletlerinin yeniden üretilerek seslendirileceği ve eski uygarlıkların tarihinin şarkılar aracılığıyla yayıldığını anlatan Hitit müzikleri konseriyle sona erecek.

Maria Andaloro - Bizans Kapadokya

Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği “Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı” başlıklı 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda paylaşılan bulgular, önümüzdeki günlerde ayrıca kitap haline de getirilecek.

PROGRAM

17 KASIM 2023 CUMA

AÇILIŞ BÖLÜMÜ

09.30-09.35 Salvatore Schirmo, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü

09.35-09.45 Giorgio Marrapodi,Türkiye’deki İtalya Büyükelçisi

10.00-10.45 Giovanni Salmeri, Pisa Üniversitesi

Seksen yıl sonra Santo Mazzarino’nun Doğu ve Batı Arasında

10.45-11.15 Kahve molası

Francesca Balossi, Yilmaz Selim Erdal - Malatya Arslantepe

İLK BÖLÜM

PREHISTORYA, PROTOHISTORYA

Moderatör

Luca Peyronel, Milano Üniversitesi

11.15-11.45 Giulio Palumbi, Bari Aldo Moro Üniversitesi

Gıda, metaller ve el sanatları üretimleri. Mersin-Yumuktepe'de tarih öncesi toplumların ve ekonomilerin yeniden yapılanması

11.45-12.15 Francesca Balossi Restelli, Roma “La Sapienza” Üniversitesi

Yılmaz Selim Erdal, Hacettepe Üniversitesi

Arslantepe'de Sosyal Yapı ve Toplumsal Örgütlenmenin Binlerce Yıllık Dönüşümü (Malatya)

12.15-12.45 Nicolò Marchetti, Bolonya Üniversitesi

Hasan Peker, İstanbul Üniversitesi

Yeni arkeolojik ve epigrafik veriler ışığında II. Geç Tunç ile Demir Çağı arasında Karkamış devletinin organizasyonu

Hitit Müzikleri Konseri

12.45-13.15 Luca Peyronel, Milano Üniversitesi

Fikri Kulakoğlu, Ankara Üniversitesi

Orta Tunç Çağı'nda Kültepe-Kaniş’te kamusal alanlar ve sosyal örgütlenme. Yukarı Şehir'deki kazılardan yeni veriler

İKİNCİ BÖLÜM

PROTOHISTORYA

Moderatör

Luca Peyronel, Milano Üniversitesi

14.45-15.15 Anacleto D’Agostino, Pisa Üniversitesi

Valentina Orsi, Koç Üniversitesi

Demet Taşkan, Yozgat Bozok Üniversitesi

Hitit döneminde Uşaklı Höyük'te (Yozgat) toplum ve töre

15.15-15.45 Marina Pucci, Floransa Üniversitesi

Burak Yolaçan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Kınık Höyük'te yaşam. Demir Çağı'ndan Helenistik döneme kadar olan ev yapısı

Maria Andaloro -Bizans Kapadokya

15.45-16.15 Lorenzo D’Alfonso, Pavia Üniversitesi

Porsuk Zeyve Höyük’te Demir Çağı yerleşiminin yapısı ve organizasyonu

16.15-16.45 Leopoldo Repola, Napoli Federico II Üniversitesi

Andreas Schachner, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü

Massimiliano Marazzi, Napoli Suor Orsola Benincasa Üniversitesi

Şehir ve manzara. Hattuşa şehrinin karmaşık sınırları

16.45–17.00 Tartışma ve neticeler

18 KASIM 2023 CUMARTESİ

Marina Pucci, Burak Yolacan - Kınık Höyük

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KLASİK VE BİZANS DÖNEMİ

Moderatör

Luca Peyronel, Milano Üniversitesi

09.30-10.00 Anna Lucia D’Agata, CNR Roma

MÖ 8. yüzyılda Misis'te sofra paylaşımı ve sosyal dinamikler

10.00-10.30 Laura Buccino, Firenze Üniversitesi

Matthias Bruno, Roma Tre Üniversitesi*MedA Vakfı

Luisa Musso, Roma Tre Üniversitesi

Mevlüt Eliüşük, Karabük Üniversitesi

Pompeiopolis, Zimbıllı Tepe'nin yamaçlarındaki geç antik yerleşim yeri: yerli ve ithal mermer kullanımı

11.00-11.30 Kahve molası

Leopoldo Repola, Andreas Schachner, Massimiliano Marazzi - Hattuşa

11.30-12.00 Anna Anguissola, Lecce, Salento Üniversitesi

Arkeolojik veriler ve Roma Küçük Asya'sındaki sosyal dinamiklerin yeniden yapılanması: Frigia Hierapolis katkısı

12.00-12.30 Tommaso Ismaelli, Ulusal Araştırmalar Konseyi, Kültürel Miras Bilimleri Enstitüsü

Proto-Bizans kentinde toplum ve mimari üretim: Tripolis ad Maeandrum Anıtsal Nymphaeum'u

12.30-13.00 Maria Andaloro, Tuscia Üniversitesi

Bizans Kapadokya'sında kazılmış ve boyanmış yüz kilise için yüz şantiye alanı

Moderatör

Salvatore Schirmo, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi

13.00-13.30 Tartışma, sempozyum kapanışı ve 2024 sempozyum başlığının tespiti

18.30-20.00 Hitit müzikleri konseri: ‘ehu ishamai "Şarkı söyle!"

Eski uygarlıkların tarihi şarkılar aracılığıyla yayılmıştır.