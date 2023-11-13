İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde Arkeoloji Sempozyumu
Türkiye'deki çeşitli antik kentlerde kazı çalışmaları yürüten 18 İtalyan arkeoloji misyonu, İtalyan Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu'nda bir araya gelecek! 'Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye'deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı' başlıklı sempozyum, 17-18 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'ndaki İtalyan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
İtalya ve Türkiye arasındaki kültürel diplomasi açısından büyük öneme sahip olan İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, bu yıl 14. kez Türkiye’de çalışmalarını sürdüren İtalyan arkeologları ağırlamaya hazırlanıyor.Giovanni Salmeri - Misis - Çukurova Adana
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun girişimiyle ve Ankara İtalyan Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen sempozyum, Türk topraklarına dağılmış muazzam bir miras üzerinde Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışan İtalyan arkeologlara, sahada yürütülen kazı ve araştırmaların sonuçlarını karşılaştırma olanağı sağlıyor. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, uluslararası bilim, akademi ve kültür dünyası tarafından geniş çapta tanınan köklü bir buluşma.Maria Andaloro - Bizans Kapadokya
Prehistoryadan Bizans dönemine ve Hitit çağına kadar insanlık tarihinin en temel dönemleri üzerinde çalışmalar yürüten toplam 18 İtalyan arkeoloji misyonu, Anadolu’daki arkeolojik kazılara çok değerli katkılarda bulunuyor. Malatya-Arslantepe, Gaziantep-Karkamış, Yozgat-Uşaklı Höyük, Niğde-Kınık Höyük, Mersin-Yumuktepe, Kayseri-Kültepe, Mersin-Elaiussa, Denizli-Hierapolis gibi birçok önemli antik kentte çalışmalarını sürdüren ekipler, 17-18 Kasım tarihlerinde Beyoğlu’ndaki İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 'Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı' başlıklı sempozyumda çalışmalarına dair yeni bulguları paylaşacaklar.Giulio Palumbi - Mersin - Yumuktepe Caneva
17 Kasım Cuma günü 09.30’da İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyum, iki gün boyunca Türkiye’nin ve İtalya’nın önemli üniversitelerinden akademisyenleri farklı konu başlıklarıyla ağırlayacak. Sempozyum, 18 Kasım Cumartesi akşamı 18.30’da, dönemin müzik aletlerinin yeniden üretilerek seslendirileceği ve eski uygarlıkların tarihinin şarkılar aracılığıyla yayıldığını anlatan Hitit müzikleri konseriyle sona erecek.Maria Andaloro - Bizans Kapadokya
Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği “Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı” başlıklı 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda paylaşılan bulgular, önümüzdeki günlerde ayrıca kitap haline de getirilecek.
PROGRAM
17 KASIM 2023 CUMA
AÇILIŞ BÖLÜMÜ
09.30-09.35 Salvatore Schirmo, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü
09.35-09.45 Giorgio Marrapodi,Türkiye’deki İtalya Büyükelçisi
10.00-10.45 Giovanni Salmeri, Pisa Üniversitesi
Seksen yıl sonra Santo Mazzarino’nun Doğu ve Batı Arasında
10.45-11.15 Kahve molasıFrancesca Balossi, Yilmaz Selim Erdal - Malatya Arslantepe
İLK BÖLÜM
PREHISTORYA, PROTOHISTORYA
Moderatör
Luca Peyronel, Milano Üniversitesi
11.15-11.45 Giulio Palumbi, Bari Aldo Moro Üniversitesi
Gıda, metaller ve el sanatları üretimleri. Mersin-Yumuktepe'de tarih öncesi toplumların ve ekonomilerin yeniden yapılanması
11.45-12.15 Francesca Balossi Restelli, Roma “La Sapienza” Üniversitesi
Yılmaz Selim Erdal, Hacettepe Üniversitesi
Arslantepe'de Sosyal Yapı ve Toplumsal Örgütlenmenin Binlerce Yıllık Dönüşümü (Malatya)
12.15-12.45 Nicolò Marchetti, Bolonya Üniversitesi
Hasan Peker, İstanbul Üniversitesi
Yeni arkeolojik ve epigrafik veriler ışığında II. Geç Tunç ile Demir Çağı arasında Karkamış devletinin organizasyonuHitit Müzikleri Konseri
12.45-13.15 Luca Peyronel, Milano Üniversitesi
Fikri Kulakoğlu, Ankara Üniversitesi
Orta Tunç Çağı'nda Kültepe-Kaniş’te kamusal alanlar ve sosyal örgütlenme. Yukarı Şehir'deki kazılardan yeni veriler
İKİNCİ BÖLÜM
PROTOHISTORYA
Moderatör
Luca Peyronel, Milano Üniversitesi
14.45-15.15 Anacleto D’Agostino, Pisa Üniversitesi
Valentina Orsi, Koç Üniversitesi
Demet Taşkan, Yozgat Bozok Üniversitesi
Hitit döneminde Uşaklı Höyük'te (Yozgat) toplum ve töre
15.15-15.45 Marina Pucci, Floransa Üniversitesi
Burak Yolaçan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Kınık Höyük'te yaşam. Demir Çağı'ndan Helenistik döneme kadar olan ev yapısıMaria Andaloro -Bizans Kapadokya
15.45-16.15 Lorenzo D’Alfonso, Pavia Üniversitesi
Porsuk Zeyve Höyük’te Demir Çağı yerleşiminin yapısı ve organizasyonu
16.15-16.45 Leopoldo Repola, Napoli Federico II Üniversitesi
Andreas Schachner, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü
Massimiliano Marazzi, Napoli Suor Orsola Benincasa Üniversitesi
Şehir ve manzara. Hattuşa şehrinin karmaşık sınırları
16.45–17.00 Tartışma ve neticeler
18 KASIM 2023 CUMARTESİMarina Pucci, Burak Yolacan - Kınık Höyük
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KLASİK VE BİZANS DÖNEMİ
Moderatör
Luca Peyronel, Milano Üniversitesi
09.30-10.00 Anna Lucia D’Agata, CNR Roma
MÖ 8. yüzyılda Misis'te sofra paylaşımı ve sosyal dinamikler
10.00-10.30 Laura Buccino, Firenze Üniversitesi
Matthias Bruno, Roma Tre Üniversitesi*MedA Vakfı
Luisa Musso, Roma Tre Üniversitesi
Mevlüt Eliüşük, Karabük Üniversitesi
Pompeiopolis, Zimbıllı Tepe'nin yamaçlarındaki geç antik yerleşim yeri: yerli ve ithal mermer kullanımı
11.00-11.30 Kahve molasıLeopoldo Repola, Andreas Schachner, Massimiliano Marazzi - Hattuşa
11.30-12.00 Anna Anguissola, Lecce, Salento Üniversitesi
Arkeolojik veriler ve Roma Küçük Asya'sındaki sosyal dinamiklerin yeniden yapılanması: Frigia Hierapolis katkısı
12.00-12.30 Tommaso Ismaelli, Ulusal Araştırmalar Konseyi, Kültürel Miras Bilimleri Enstitüsü
Proto-Bizans kentinde toplum ve mimari üretim: Tripolis ad Maeandrum Anıtsal Nymphaeum'u
12.30-13.00 Maria Andaloro, Tuscia Üniversitesi
Bizans Kapadokya'sında kazılmış ve boyanmış yüz kilise için yüz şantiye alanı
Moderatör
Salvatore Schirmo, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
13.00-13.30 Tartışma, sempozyum kapanışı ve 2024 sempozyum başlığının tespiti
18.30-20.00 Hitit müzikleri konseri: ‘ehu ishamai "Şarkı söyle!"
Eski uygarlıkların tarihi şarkılar aracılığıyla yayılmıştır.