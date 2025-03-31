İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S.A. kontrolündeki 10 BV 130, E.C.B. idaresindeki 06 BNJ 702 ve K.A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı otomobiller, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
5 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.