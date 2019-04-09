İstanbul kim kazandı sorularının yanıt bulmasına kısa bir zaman kaldı. 31 Mart Yerel seçimlerin ardından AA ve YSK İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu bildirmişti. YSK'nın bu açıklamasının ardından AK Parti tarafından itirazlar geldi. İtirazlar sonucu İstanbul'un 39 ilçesinde geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Dün akşam Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 4,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantıda yapılan itirazlarla İstanbul seçim sonuçları için yeni kararlar alındı. AK Parti'li Ali İhsan Yavuz, "İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz" dedi. Peki, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçim sonuçları ile iligli ne dedi? İşte tüm detaylar haberimizde...

YSK'DAN İSTANBUL KARARI

YSK, 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebi reddetti. 51 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Büyükçekmece'ye ilişkin karar ise ertelendi.

İSTANBUL'DA TÜMDEN SAYIM YAPILMAYACAK

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre YSK'nın aldığı bu kararla İstanbul'da tümden sayım yapılmayacak. İstanbul'da tamamlanma aşamasında olan sayımlar bittiğinde tablo netleşmiş olacak.

CHP TEMSİLCİSİ: 51 SANDIĞIN SAYILMASI İLE SÜREÇ SONA ERECEKTİR

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: AK Parti, İstanbul'da 31 ilçe için büyükşehir belediye başkanı seçimlerinde kullanılan oyların tamamının,bu ilçelerdeki tüm sandıklarda sayılmalarını istedi. Yeniden sayım taleplerini kabul etmeyen İstanbul İl Seçim Kurulu kararının kaldırılması itirazları, YSK tarafından ayrı ayrı incelenerek, 31 ilçe ilçe için yapılan yeniden sayım itirazlarının tamamı reddedildiler.

Ancak itiraz dilekçelerinde sayım döküm cetveli (çetele) boş veya imzasız olduğu iddia edilen sandıklarda incelemeler yapıldı. Buna göre sehven doldurulmamış veya eksik doldurulmuş 21 ilçede sadece toplam 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.

Böylece 51 sandığın sayılması ile oy sayım süreci sona erecektir.

Bundan sonra seçim sonucunu etkileyen olgulara dayanan olağanüstü itiraz söz konusu olabilir. Tıpkı 2014 seçimlerinde kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bu seçmenlerden az olması sebebiyle iptal edilen seçimler gibi. Yani seçimin iptali talepleri artık ileri sürülebilir. İtirazlar böylece sona ermiş oldu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

İstanbul'da seçim sonuçlarını kim kazandı? Sorusu şu an için belirsizliğini koruyor. AA ve YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu %48,80 oy alırken, Binali Yıldırım ise %48,55 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne geçti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: İstanbul'da seçimin neredeyse bütünü usulsüz.

Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki yargı sürecidir. YSK, özellikle tüm siyasi partiler için, tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını hukuk çerçevesinde koruma zorunluluğumuz var. 'Biz burada organize suçların işlendiğini gördük, görüyoruz' diyorlar. Biz de organize bazı suçların ilendiğini görüyoruz. Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz.

Bazı televizyon, kamera tespitleri var. Nerede, ne gibi yolsuzluklar yapılmış, boş alanlarda, tarlalarda, adreslerde nasıl oy kullanılmış görmekteyiz. Bütün bunlarla bu adımları atacağız. Geçmişte Yalova'da, Ağrı'da bunların örnekleri var. ABD'de yüzde 1 gibi sıkıntılı oy olsa seçimin yenilenmesine gidiyorlar. 13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yoktur.

Örgütlü mücadelenin içinde savcılıklara duyurular var, savcılıklar da bu delillere dayanarak gereğini yapacaktır. Bir de sandıklarda hırsızlıklar var. Temennim odur ki, en ideal şekilde noktayı koyarız.

Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin diyecek bir şeyi yoktur. Niçin 'Teşekkürler İstanbul' pankartları asıldı tartışması yaşanıyor. Bir seçim geçilmiş, İstanbul haklına teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. Ama bütün mesele, YSK'nın son noktayı koyduğu andır.

EKREM İMAMOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarıyla ilgili en son şu açıklamayı yapmıştı, "Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından, "Geçersiz oyların %80.53’ü sayıldı ve 16.106 fark var. Lütfen artık bu millete bedel ödetmeyin. Demokraside kazanmak da var, kaybetmek de. Artık toplumun vicdanını sızlatıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu; 82 milyonun gözü kulağı sizde, lütfen görevinizi yerine getirin. Yüksek Seçim Kurulu, herkese aynı mesafede, adaletli, kararları çelişmeyen ve uygulamada çifte standartı olmayan bir kurum olmalıdır. Tüm üyelerin, tarihe geçecek bu kararlarda adalet duygusuyla hareket edeceklerini umut etmek istiyorum. Bana da Sayın Cumhurbaşkanı’na da bu görevlere gelme fırsatını Cumhuriyet sağladı. Bizim birbirimize borcumuz yok, bu vatana borcumuz var. O yüzden, bu sürece katkısını çok önemli buluyorum. Ak Parti içindeki bir grup bedel ödemekten kaçmak için, ülkeye bedel ödetme niyetinde. Ak Partili hemşehrilerimi vicdanlarıyla buna karşı durmaya davet ediyorum." dedi.

YSK BAŞKANI'NDAN SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı.



Sadi Güven şunları söyledi: ''Seçimler bittikten sonra daha önceki açıklamalarımda belirttiğim gibi yargısal süreç devam ediyor. YSK’nın toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunların ikisi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz.

Dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz.

Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Ancak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu hafta polis haftası… Seçim güvenliğiyle ilgili fedakarca gayret eden polislerimizi kutluyorum.''

SON DAKİKA! AK PARTİ: İSTANBUL'DAKİ SEÇİMLERİN YENİLENMESİNİ İSTEYECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'daki son durumu ve itirazlarını değerlendirdi.

Biz İstanbul'un her yerinde, Türkiye'nin tamamı için söyleyemiyorum, İstanbul'un her yerinde organizeli bir şeyler yapılmış. Onun için adına organizeli usulsüzlük dedik. Burada 10 binleri aşan rakamlardan bahsediyoruz. Bir başka husus da var. Sandık başındaki sandık başkanı sandık döküm cetveli düzenleniyor, sandık tutanağına geçiliyor. Ama gördük ki sandık sonuç sayım döküm cetvelinin bir kısmı boş, bir kısmı mühürsüz. Bunlar yüzlerce. Bu kadar belgenin, bu kadar hatalı girmesi mümkün mü? Biz YSK'ya gittik, 'Bunların tamamı sayılsın' dedik. YSK da gerek yoktur kararı verdi. YSK'nın kararları hepimizi bağlar. Ama bu kararları eleştirme hakkımız var. Bu 51 sandığın sayılması kararını anlamış değilim. Bizim taleplerimize dönük bir karar verilmiş değildir. 51 sandığı saymanın anlamı yoktur.

İkinci nokta İstanbul'da çok parçalı, kargaşa bir durum var. YSK ne yapması gerekir, bu kargaşayı kaldırması gerekirdi. Bu şaibe, bu şüphe ortadan kalkmadı. Sadece geçersiz oylardan 6 bin diyoruz. Maddi hatalardan dolayı olanlar var. Geldiğimiz nokta 14 bin fark. Yüzde 20'si sayılsa sandığın sonucu çok netti.

Elimizde yeniden kullanabileceğimiz bir imkan var. O imkan, olağanüstü itiraz hakkını öngörüyor. Biz de bu yolu kullanarak, 'Seçim sonucunu çok net etkileyecek olaylar var. Onun için bu itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' diyeceğiz."