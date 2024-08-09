İstanbul Koro Festivali 16 Ağustos'ta başlıyor

İstanbul’un çok sesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyan, ilki geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşiyor! Seslerin birlikteliğinden doğan gücü, İstanbulluların sesleriyle daha da güçlendirecek olan İBB Kültür, 15 koro ve 302 korist ile düzenleyeceği 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’ne tüm İstanbulluları bekliyor.

Uluslararası katılımcılar, atölye ve söyleşi programlarıyla kapsamı genişleyen 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin Genel Sanat Direktörlüğünü Kübra Şenyaylar üstlenirken, festivalin seçici kurulunu Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Doç. Canan Özgür, Dr. Öğr. Gör. Bülent Halvaşi, Dr. Öğr. Gör. Erhan Torlular, Dr. Öğr. Gör. Turgay Erdener, Eğitimci - Kültür Tarihi Araştırmacısı İncila Bertuğ ve Öğr. Gör. Handan Tunca oluşturuyor. Festival programı, müzisyenlere yapılan çağrı ile koro başvurularını alarak oluşturuldu.

2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin kapanış konserinde, Masis Aram Gözbek şefliğinde, başvurular aracılığıyla belirlenen ve 3 gün boyunca farklı kültürlerden 4 eser çalışacak olan kadro, 18 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00’de “Festival Korosu” olarak CRR’de bir performans sergileyecek. Chromas, We Play Choral, Voci Contra Tempo, Acapella Boğaziçi, İTÜ Acapella, MÜZED Muammer Sun Korosu, Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği, Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, SANSEV Minikler Korosu, Lazika, Choreos, İstanbul Voices, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu ve Ruhi Su Dostlar Korosu’nun CRR Konser Salonu, Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda sahne alacağı konserlere tüm İstanbullular davetli. CRR’de gerçekleşecek konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.

PROGRAM CRR 16 Ağustos Cuma 20.00 Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği 20.20 Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu 20.40 İTÜ Acapella 21.00 Vokal Akademi Pop&Caz Korosu KADIKÖY MEYDANI 17 Ağustos Cumartesi 20.00 SANSEV Minikler Korosu 20.20 Lazika 20.40 Acapella Boğaziçi 21.15 MÜZED Muammer Sun Korosu 21.35 Choreos 18 Ağustos Pazar 20.00 Atölye Korosu 20.20 İstanbul Voices