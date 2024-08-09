İstanbul Koro Festivali 16 Ağustos'ta başlıyor
İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek! BB Kültür, 15 koro ve 302 korist ile düzenleyeceği 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali'ne tüm İstanbulluları bekliyor.
İstanbul’un çok sesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyan, ilki geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşiyor! Seslerin birlikteliğinden doğan gücü, İstanbulluların sesleriyle daha da güçlendirecek olan İBB Kültür, 15 koro ve 302 korist ile düzenleyeceği 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’ne tüm İstanbulluları bekliyor.
Uluslararası katılımcılar, atölye ve söyleşi programlarıyla kapsamı genişleyen 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin Genel Sanat Direktörlüğünü Kübra Şenyaylar üstlenirken, festivalin seçici kurulunu Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Doç. Canan Özgür, Dr. Öğr. Gör. Bülent Halvaşi, Dr. Öğr. Gör. Erhan Torlular, Dr. Öğr. Gör. Turgay Erdener, Eğitimci - Kültür Tarihi Araştırmacısı İncila Bertuğ ve Öğr. Gör. Handan Tunca oluşturuyor. Festival programı, müzisyenlere yapılan çağrı ile koro başvurularını alarak oluşturuldu.
2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin kapanış konserinde, Masis Aram Gözbek şefliğinde, başvurular aracılığıyla belirlenen ve 3 gün boyunca farklı kültürlerden 4 eser çalışacak olan kadro, 18 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00’de “Festival Korosu” olarak CRR’de bir performans sergileyecek.
Chromas, We Play Choral, Voci Contra Tempo, Acapella Boğaziçi, İTÜ Acapella, MÜZED Muammer Sun Korosu, Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği, Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, SANSEV Minikler Korosu, Lazika, Choreos, İstanbul Voices, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu ve Ruhi Su Dostlar Korosu’nun CRR Konser Salonu, Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda sahne alacağı konserlere tüm İstanbullular davetli. CRR’de gerçekleşecek konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.
PROGRAM
CRR
16 Ağustos Cuma
20.00 Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği
20.20 Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu
20.40 İTÜ Acapella
21.00 Vokal Akademi Pop&Caz Korosu
KADIKÖY MEYDANI
17 Ağustos Cumartesi
20.00 SANSEV Minikler Korosu
20.20 Lazika
20.40 Acapella Boğaziçi
21.15 MÜZED Muammer Sun Korosu
21.35 Choreos
18 Ağustos Pazar
20.00 Atölye Korosu
20.20 İstanbul Voices
20.40 Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu
21.10 Voci Contra Tempo
21.30 Chromas
BEŞİKTAŞ MEYDANI
18 Ağustos Pazar
19.30 Ruhi Su Dostlar Korosu
20.00 We Play Choral