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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne atama
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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