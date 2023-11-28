İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ zanlısının yakalandığı ikametinde ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

8 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ VE ADRESİ BELİRLENDİ

Zanlının, örgüt üyelerinin kullandığı mesajlaşma programını kullandığını tespit eden ekipler, bu program üzerinde yaptığı çalışmada örgüt içerisinde güncel faaliyetlerde bulunan 8 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

PARA TRANSFERİ YAPAN 2 ZANLI DA TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında, farklı soruşturmalarda hakkında örgütün sözde bölge talebe sorumlusu olduğuna dair 2 farklı ifade olan, kripto haberleşme programı "ByLock" kullanan ve örgüt mensuplarına yardım etmek için para transferi yapan 2 zanlı da tespit edildi.