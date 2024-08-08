İstanbul Modern'de 'Ritmin Yolculuğu Atölyesi'

Müzisyen ve perküsyon eğitmeni Hakan Musluoğlu, farklı yaş grupları için hazırladığı ve katılımcıların ritimle olan ilişkisini güçlendireceği “Ritmin Yolculuğu Atölyesi”ni 8 Ağustos’ta İstanbul Modern’de gerçekleştiriyor. Musluoğlu, ritmin doğasına odaklanan atölyesinde katılımcıları bu temel duyguyu paylaşmaya ve çoğaltmaya davet ediyor.

Atölye, katılımcıların ritim aracılığıyla takım çalışması, iletişim becerileri, el ve vücut koordinasyonu ile reflekslerinin güçlendirilmesini hedefliyor. Musluoğlu’nun pratiklerinden ilham alınarak hazırlanan program, katılımcıları konsantrasyon becerilerini geliştiren ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyan keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.