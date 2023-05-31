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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, Borusan Holding sponsorluğunda 1-17 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivali açılışını 1 Haziran Perşembe akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda, 2019-2023 Festival Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası ile son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki’nin buluşacağı bir konserle yapacak.

Tekfen Filarmoni Orkestrası

Açılış haftasında müzikseverler ayrıca, günümüz operasının en önemli isimlerinden, soprano ve şef Barbara Hannigan’ı Türkiye’deki ilk konserinde dinleme imkanı bulacak. Ülkemizin önde gelen senfonik topluluğu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın Hannigan’a eşlik edeceği konser 3 Haziran Cumartesi akşamı AKM’de düzenlenecek.

Barbara Hannigan

Dünyanın sayılı çellistleri arasında gösterilen Nicolas Altstaedt’i ise Avrupa’nın seçkin topluluklarından Münih Oda Orkestrası eşliğinde 2 Haziran’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Nicolas Altstaedt

Festivalin en sevilen projelerinden Müzik Rotası, Hafta Sonu Klasikleri ve Müzikli Bir Hafta Sonu ise festivalin ilk hafta sonunda izleyiciyle buluşacak etkinlikler.

17 Haziran’a kadar, 18 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak festivalin biletleri, passo.com.tr ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabiliyor.

Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.

Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org