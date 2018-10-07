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Pendik'i karıştıran 2 kadın böyle yakalandı!

İstanbul'da kapılarını kredi kartı yada röntgen filmi kullanarak saniyeler içinde açtıkları evleri soyan 2 kadından biri yakalandı. Yetkililer, şüphelilerin kart yada röntgen filmi sokarak kapıdaki kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları açtıklarını belirterek, vatandaşların kısa süreliğini de olsa evden ayrıldıklarında mutlaka kapılarını kilitlemelerini istediler

07.10.2018 - 11:22 | Güncelleme: DHA

Pendik'te  2 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir eve giren iki kadın, içeride bulunan altınları çalarak dışarı çıkarken, bu sırada evine dönen ev sahibi ile karşılaştı. Kadınlar, ev sahibini görünce sokağa çıkarak kaçmaya çalıştı. Ancak ev sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanan hırsızlardan kadın hırsız Hülya Y., yakalandı. Sokakta yapılan aramada kadınların yakalanmadan az önce attıkları ziynet eşyaları bulundu. Hülya A., polise teslim edildi.

POLİS SUÇ ORTAĞI KADINI TESPİT ETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis Hülya Y.'nin suç ortağı kadınla birlikte sokakta yürürken görüntülerine ulaştı. Görüntülerden firarda olan kadının isminin S.U. olduğu belirlendi. S.U.'nun daha önceden hırsızlık suçundan 30 kez gözaltına alındığı ve arandığı ortaya çıktı.

KREDİ KARTI YADA RÖNTGEN FİLMİ KULLANIYORLARMIŞ

Soruşturma sırasında şüphelilerin kapıları, kart, kredi kartı yada röntgen filmi kullanarak açtıkları belirlendi. Şüphelilerin kilitlenmeden sadece kapatılan kapıları tespit ettikleri, kapı arasına soktukları kredi kartı yada röntgen filmiyle kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları saniyeler içinde açtıkları belirlendi. Kapıların kilitlenmesiyle bu yöntemin etkisiz hale geldiğini söyleyen emniyet yetkilileri vatandaşları kapılarını mutlaka kilitlemeleri konusunda uyardı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Hülya Y. adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli kadının yakalanması için operasyonlar sürüyor.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    O yüzden kapıyı çekip çıkmamak gerek iyice kilitlemek gerek
  • Misafir 1 saat önce
    30 defa serbest bırakmak ne demek?
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