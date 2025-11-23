Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul planlı elektrik kesintileri: BEDAŞ duyurdu: 24 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul planlı elektrik kesintileri: 24 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 24 Kasım Pazartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Habertürk
        Habertürk
        23.11.2025 - 23:11 Güncelleme: 23.11.2025 - 23:11
        BEDAŞ tarafından yapılan açıklama kapsamında, 24 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 24 Kasım Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

