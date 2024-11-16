İstanbul'da, sabah saatlerinde, Sarıyer ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde, yapımı devam eden bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

DHA'daki habere göre yangının ardından olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek yangını söndürme çalışmasına başlandı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.