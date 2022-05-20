İstanbul su kesintisi duyuruları vatandaşların gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İSKİ arıza duyurularına göre bugün İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi meydana gelecek. Peki, Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Mayıs İSKİ su kesintisi duyuruları...
20 MAYIS İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ DUYULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kemalpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2022 08:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Ergenekon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2022 10:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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