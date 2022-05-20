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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 20 Mayıs İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler
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İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları: 20 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası bölgelerinde bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Su kesintisi yaşayan İstanbullular ise İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte 20 Mayıs Cuma İstanbul su kesintisi İSKİ arıza duyuruları...

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 20 Mayıs İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul su kesintisi duyuruları vatandaşların gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İSKİ arıza duyurularına göre bugün İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi meydana gelecek. Peki, Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Mayıs İSKİ su kesintisi duyuruları...

20 MAYIS İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ DUYULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.05.2022 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.05.2022 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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