        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 18 Ocak 2026 Pazar: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 18 Ocak 2026: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ocak 2026 Pazar günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Giriş: 17.01.2026 - 23:43 Güncelleme: 17.01.2026 - 23:43
        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme getirdi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 18 Ocak 2026 İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Evsiz kalan aileme Özgür Çelik yardım etti, İmamoğlu ile görüşmemde iş teklifi yapıldı* Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyleyen ABD Başkanı Trump, İran içinde yeterli desteği olup olmadığı konusunda emin olmadığını ifade etti. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanamaması konusunda engelin Ukrayna lideri Zelenskiy olduğunu söyledi* Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi*  Fenerbahçe'de tüm gözler N'Golo Kante takviyesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, transferde son noktayı koymak için Abu Dabi'ye gidecek* Siroz teşhisi konulan, bu nedenle acilen karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor

