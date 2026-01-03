İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 4 Ocak Pazar: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak 2026 Pazar günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 4 Ocak 2026 İSKİ planlı su kesintileri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.