        İstanbul trafik son durum: İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Yüzde 80 | SON DAKİKA HABERİ

        İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Yüzde 80!

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu. Ana arterlerde uzun araç konvoyları oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 08:51 Güncelleme: 01.12.2025 - 08:54
        İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Yüzde 80!
        Mega kent İstanbul haftanın ilk iş gününde yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

        Sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu. İHA'daki habere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı.

        İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

        #istanbul trafik
