Bağcılar'da 'gürültü' yaptıkları için dışarı çıkartılan iki kişi eğlence mekanına Uzi marka makinalı silah ve tabancayla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre ilçede dün saat 08.15'te bir eğlence mekanına ve eve ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eğlence mekanının işletmecisi S.Y. ile evin sahibi S.B. arasında bir husumet olmadığını belirledi.