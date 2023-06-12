Yangın sırasında Edirne'de bulunan padişah 4. Mehmed, yangından bahsedilmesini yasaklamış ve buna aykırı hareket edenleri idam etmiştir. Yangına neden olan bir diğer faktör "mücerred odaları" diye tabir edilen bekar odaları olarak görülür. Bu odalarda bekar, işsiz ve düzensiz yaşayan alkolik insanlar yaşardı. Bu evler yangınlar için büyük risk taşıyordu.

Kaynak: İstanbultarihi.ist