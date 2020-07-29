GRAFİKLİ - İstanbul'un müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

AA

Tarihi Yarımada içindeki Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı'nın da aralarında olduğu tarihi müzelerle, şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan çağdaş sanat müzeleri ve tematik müzeler bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelecek.

Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan aynı zamanda padişahın ikametgahı olan Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın 2, 3 ve 4'üncü günü 09.00-18.00 arasında açık olacak. İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ve ziyaretçi rekorları kıran tarihi mekanların başında gelen saray, bayramın ilk gününde ise ziyarete kapalı olacak.

Avrupa porselenleri ve camları, bakır ve tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, gümüşler, Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, İmparatorluk Hazinesi, İstanbul cam ve porselenleri, padişah elbiselerinin yanı sıra portreleri ve özel resim koleksiyonlarının da görülebileceği, 700 bin metrekarelik alanı kaplayan saray, her yıl artan bir şekilde Türk ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

- Dolmabahçe Sarayı

Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, arife günü ile Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günü ziyaret edilebilecek.

Ana yapısı dışında 16 ayrı bölümden meydana gelen ve 110 bin metrekarelik alanda ziyaretçileri ağırlayan Dolmabahçe Sarayı ve Milli Saraylar bünyesindeki diğer saray, köşk ve kasırlar da 09.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

İskender Lahdi ve Kadeş Anlaşması'nın da aralarında bulunduğu pek çok önemli esere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 31 Temmuz'da 13.00-17.00 arasında ziyarete açık olacak.

Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeyi bünyesinde bulunduran mekan, arife günü ile 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde ise 10.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey tarafından kurulan müze, 128 yıldır tarihin koridorlarında yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyenleri ağırlıyor.

- Yerebatan, Miniatürk, Panorama 1453

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi de bayramda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542'de yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, bayramın ilk günü kapalı olacak, diğer günler 09.00-18.30 arasında ziyaret edilebilecek. Sarnıç, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından "Yerebatan Sarayı" olarak da anılıyor.

Antik Çağ'dan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar, hüküm sürmüş ve iz bırakmış medeniyetlerin kültürlerinden bugüne kalan zengin mimari mirasını bir araya getiren Haliç'teki "Miniatürk", arife günü ile bayramın 2, 3 ve 4'üncü günü 09.00-19.00 saatlerinde açık olacak.

İstanbul'un gözde mekanları arasında yer alan ve dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan "Panorama 1453 Müzesi", bayramın birinci günü kapalı kalırken, arife günü ile 1, 2 ve 3 Ağustos'ta 08.00-18.00 saatlerinde ziyaretçileri kabul edecek.

Edirnekapı ile Eğrikapı arasında, İstanbul kara surlarına bitişik inşa edilen ve Türk kültür tarihinde "İmparatorluk Evi" ismiyle de bilinen Tekfur Sarayı ise arife günü ile bayramın 2, 3 ve 4'üncü günleri 09.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan, Atatürk bölümü, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, 1, 2 ve 3 Ağustos'ta 09.30-17.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede öne çıkanlar arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müze, tüm ülkelere ve geçmişten bugüne tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

- Oyuncak Müzesi, oyuncağın tarihine ışık tutuyor

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, arife günü ve bayram boyunca 11.00-19.00 arasında, 1700'lü yıllardan bugüne oyuncak tarihinin en gözde örneklerini sergilemeyi sürdürecek.

Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu müze, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Tansu Çiller, Mevlana, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce, Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu müzikten sinemaya, spordan devlet yöneticilerine ünlü ve önemli isimlerin figürleri, balmumu heykel müzesi Madame Tussauds İstanbul'da bayramın her günü 12.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern de Kurban Bayramı'nda "Yeni Koleksiyon Sergisi", "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" ve "Lütfi Özkök: Portreler" sergileriyle sanatseverleri ağırlayacak. Müze, Kurban Bayramı süresince 1 ve 2 Ağustos'ta ziyarete açık olacak.