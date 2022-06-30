İstanbul'un o mahallesinde yine aynı manzara! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Arnavutköy'deki yine aynı manzara ortaya çıktı. Hafriyat kamyonlarının kaçak dökümleri Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yollarından biri kapanma noktasına geldi. Mahalleli ve sürücüler tepkili.

Arnavutköy ilçesi Yassırören Mahallesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı noktası olan yollar kaçak hafriyatın döküm sahası haline geldi.

Gece saatlerinde mahalleye gelerek hafriyatları dökerek kaçan kamyon şoförleri, mahalleyi canından bezdirdi. Yollara dökülen kaçak hafriyatlar ise, mahalleye giren bazı bağlantı yollarını kapanma noktasına getirdi.

'HEMEN DÖKÜP, KAÇIYORLAR'

Yolu sürekli kullandığını belirten bir motosiklet sürücüsü Mikail Sarf, "Buradan geçerken görüyorum ihbar ediyorum. Burada yola boşaltıyorlar ve kaçıyorlar ben gece geçerken düşüyordum az kalsın. Jandarmayı arıyorum ama onlar gelene kadar kaçıyorlar. Hemen döküp, kaçıyorlar. Buna bir çözüm bulunması lazım ve hemen hemen her gün dökülüyor. Özellikle gece saatlerini tercih ediyorlar" dedi.