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Hadımköy'de yollar kaçak hafriyattan geçilmez oldu

Hadımköy'de yollar kaçak dökülen hafriyattan geçilmez oldu. Hafriyat nedeniyle yol tek şeride düştü.

Hadımköy'de yollar kaçak hafriyattan geçilmez oldu
Yollar kaçak hafriyattan geçilmez oldu
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DHA

Hadımköy'de sanayi sitesindeki birçok caddeye kaçak dökülen moloz ve inşaat atıkları nedeniyle hafriyat tepecikleri oluştu. Bazı noktalarda hafriyat nedeniyle yol tek şeride düştü. Hafriyat havadan görüntülenirken, Belediyede çalışan Eyüp Soysal "Günlük 8-10 araba kadar hafriyat kaldırıyoruz. Bazen 15 araba da olabiliyor. Sanayi bölgesinden döküm yerine gitmek biraz masraflı olduğu için buraya döküp gidiyorlar. Trafik çok tehlikeli oluyor" dedi.

Hadımköy'de çok sayıda fabrikanın faaliyet gösterdiği Atatürk Sanayi Sitesi içerisindeki çoğu caddede hafriyat yığınları oluştu.

Gece saatlerinde, kimsenin olmadığı anlarda kaçak dökülen hafriyatın bazı yerlerde yola taştığı görüldü. Kamyonların ve otomobillerin sıklıkla kullandığı yolları tek şeride düşüren kaçak hafriyatlar sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler kaza yapmaktan korktuklarını söyledi. Arnavutköy Belediyesi ekipleri inşaat atıklarını kaldırmak için çalışma başlattı. Bölgeye dökülen hafriyat drone ile havadan görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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