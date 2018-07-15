Resmi Gazete’de yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 üniversiteye rektör atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine göre yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne - Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın atandı. Peki Prof. Dr. Nuri Aydın kimdir? İşte cevabı…

PROF. DR. NURİ AYDIN KİMDİR

Prof.Dr.Nuri Aydın, Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT- Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie) tarafından derneğin Omuz Cerrahisi Kurulu Başkanlığına seçildi. Halen Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki uluslararası kabul gören en önemli dernek olan SICOT, 1929 yılında kurulmuş ve Belçika merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Aydın son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Cerrahpaşa Rektörlüğüne atandı.

Aydın'ın aldığı uluslararası ödüller:

AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) International Surgical Skills Scholarship Award (2016)

Intra-European Travelling Fellowship Award, Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) (2013)

Aydın'ın mesleki deneyimi:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul (HALEN DEVAM EDİYOR)

Acıbadem Hastanesi, Kadıköy, İstanbul

Üsküdar Devlet Hastanesi, Koşuyolu, İstanbul

Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Erzurum

Validebağ Öğretmenler Hastanesi, Koşuyolu, İstanbul

Marmara Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

Aydın'ın üyesi olduğu kuruluşlar:

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)

Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TÜSYAD)

Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (TODCD)

Türk Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Derneği

Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC)

Avrupa Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (ESSKA)

Amerikan Ortopedi Akademisi (American Academy of Orthopedic Surgeons)(AAOS)

Amerikan Artroskopi Birliği (Arthroscopy Accociation of North America) (AANA)

Innsbruck Shoulder Society, Avusturya