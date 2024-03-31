İstanbul Küçükçekmece Belediyesi hangi partide? İstanbul Küçükçekmece Belediye başkanı kimdir? İstanbul Küçükçekmece Belediye başkan adayları İstanbul Küçükçekmece Belediyesi hangi partide? İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Küçükçekmece Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:43 facebook

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