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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi uyarısı! Sular ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

        İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi uyarısı! Sular ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

        İstanbul su kesintisi yaşayacak olan ilçe ve mahalleler belli oldu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bazı bölgelerde 12 saatlik su kesintisi uygulanacak. Toplamda 3 ilçe kesintiden etkilenecek. İşte 18 Haziran 2025 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak semt ile mahalleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:57
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        İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı bölgelere geçici olarak su verilemeyecek. Çalışma kapsamında 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. Toplam 12 saatlik planlı su kesintisi vatandaşları etkileyecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar...

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        SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

        İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nün bazı mahallelerine, yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.

        18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında bazı mahallelere su verilemeyeceği belirtildi.

        Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle sıralandı:

        Büyükçekmece İlçesi: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri.

        Esenyurt İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri.

        Beylikdüzü İlçesi: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet Mahalleleri.

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        Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği belirtilerek, vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri alması istendi.

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