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İstanbul’da 2 bin 10 polis göreve başladı

Polis okullarından mezun olarak İstanbul’a atanan 2 bin 10 polis memuru için tören düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yeni göreve başlayan polislere İstanbul ve polislik mesleğinin önemini anlattı.

İstanbul’da 2 bin 10 polis

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde göreve yeni başlayan polisler için tören düzenlendi.

 

ÇALIŞKAN POLİSLİK MESLEĞİ VE İSTANBUL’UN ÖNEMİNİ ANLATTI

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, yeni atanan polislere, “Polislikte eğitimin polis okulundan mezun olunca bitmediğini, emekli olana kadar, tüm meslek hayatı boyunca devam ettiğini de vurguladı.

İSTANBUL SEÇİME GÜVEN İÇERİSİNDE GİRİYOR

Dr. Mustafa Çalışkan, yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinerek, “İstanbul seçime güven içerisinde giriyor. 39 ilçemizde 24 saat üzerinden seçim çalışması yapılıyor. Biz bu 24 saati dakika dakika takip ediyoruz.” dedi.

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