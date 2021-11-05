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İstanbul Ağrı İli ve İlçeleri Eğitim Kültür, Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ağrı’nın siyasi temsilcileri ve iş adamlarını buluşturan bir organizasyon düzenledi. Ağrı’nın masaya yatırıldığı tanıma, tanışma ve dostluk yemeği İstanbul Florya’da 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti.

“BİZİM BÖLGE OLARAK YATIRIMA İHTİYACIMIZ VAR”

17 aydır Ağrı’da vali olarak hizmet yaptığını belirten Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı’nın diğer illere en çok göç veren bölgelerden biri olduğunu söyledi. Ağrı’nın büyük bir seçmen kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Varol, “Yatırım yapabileceğin bu kadar fazla olduğu bir memleketteyiz. Bizim bölge olarak yatırıma ihtiyacımız var. Ağrı’nın bütün koşulları bu duruma müsaittir. Arazimiz var gelin yatırım yapın. Başka bir şey yapmak istiyorsanız onu yapalım. Benden önceki valimiz tekstil üzerine önemli işler yapmış. Biz de onu geliştirerek devam ettiriyoruz. 600 olan istihdamı gelecek yıl 3 bin olarak hedefliyoruz. Ağrı’da bir sanayi kültürü oluşturuyoruz. Bunu da artırmamız için Ağrılı yatırımcılarımızın gelip bir şekilde hangi alan da faaliyet gösteriyorlarsa o yönde yatırım yapsınlar. Biz devlet olarak yardım edeceğiz yol göstereceğiz. Aynı zaman da bu yatırımda kârınız da olacak.” diye konuştu.

“BU KÖTÜ GİDİŞATI HEP BERABER DEĞİŞTİRELİM”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın önemli bir bölge olduğunu belirtirken, başarılı olunmasının da önemli olduğunu söyledi. Sayan,” Türkiye’nin en yüksek dağına, en büyük gümrük kapılarından birine ve Hz Nuh’un gemisine sahip olan il Ağrıdır. Ama biz buna rağmen Türkiye’nin 81 vilayeti arasında hala 81’inci sıradaysak o zaman Ağrılı iş adamları Ağrı’ya sahip çıkmamıştır, Ağrılı siyasetçiler hizmet etmemiştir. Bu kötü gidişatı hep beraber değiştirelim. Bir Ağrı AŞ kurulsa iş adamlarımız 500 bin lira para verseniz ve o da sizi batırmaz. O para ile Ağrı’da neler neler yaparsınız. Ağrı’nın gidişatını değiştirirsiniz. Ağrı’yı kalkındırmamız lazım. Cumhurbaşkanımız da yardımları olacak ve o hayallerimizi gerçekleştireceğiz. ” ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan konuşmasında iş adamlarına çağrıda bulunurken Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da “Ağrı’nın hem yerel düzeyde hem de kamu yönetiminde en yetkili kişileri konuşmalarını gerçekleştirdi. Böylece Ağrı’mızın tek tek sınırlı boyutlarda bilinen meselelerini sosyal ekonomik bütün verilerine aşağı yukarı hakim olduk. Onlar bize paylaştılar, artık bütün sorumluluk almak hem onların hem de bizim görevimizdir. Herkes karınca kararınca bulunduğu yerde sadece ekonomik olarak değil sosyal ve kültürel olarak Ağrılı olmanın bilinciyle elinden geleni yapmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“161 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ALTIN REZERVİ BULDUK”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bu tür etkinlik ile bizleri bir araya getirdiği için başkana teşekkürlerini sunarken, “Bir ülkenin gelişebilmesi için iki tane ana unsur vardı. Biri siyasi istikrar diğeri de ekonomik istikrardır. Biz Ak parti hükümetleri döneminde Ağrı’ya 21 kat trilyona yakın yatırım getirmişiz. En son iki bakanımız ve siyasi heyetimiz ile birlikte 161 milyon dolar değerinde molla kara köyünde altın rezervi bulduk. Biz birçok ilin önündeyiz ama bu yeterli mi? Değil. Devletin o bölgeye yatırım yapabilmesi için bizim de sizinle beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bizim iş adamlarımız devlet ile beraber geriye bakması lazım. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi istihdamdır. Yapılaşma anlamında sizlerin bölgemize destek vermeniz gerekiyor biz siyasi anlamda sizlere desteklerimizi veririz.” ifadelerini kullandı.

“BİZ AĞRILIYIZ”

Eski AK Parti Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, önceliğimizin Ağrı olduğunu belirtirken, “Bu terör hepimizi korkuttu. İranlı, Esad’ın, Saddam’ın, derin devletinin PKK’sı var bir tek Türklerin PKK’sı yok. Bir tek bize yaramadı. Vatanımızdan olurken milletimizden de olduk. Çocuklarımız metropol kentlerde ana dillerini unuttular. Kültürümüzü biz kaybettik onların sayesinde. Şimdi ortam terörden arınmış durumda. Bizim iş adamlarımızın maddi durumu iyi. Benim milletvekili olduğum dönemde hayalim Ağrı Holding’i kurmaktı. Niye kurmayalım biz istersek yaparız. Biz cesaret alalım ön ayak olalım. AVM’ de kurarız başka şeylerde yaparız. Çünkü biz Ağrılıyız. ”dedi.

“BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Ağrı Dernekleri Başkanı Nihat Adan, etkinliğe katılan belediye başkanları, vali, kaymakam ve iş adamlarına teşekkürlerini sundu. “tabii şu anda yaptığımız tanışma dostluğumuzu pekiştirmesi adına bir olaydır. Ama bunun altında da bizim bazı isteklerimiz var. Biz dernek olarak bu kadar yıldır mücadele ediyoruz ama desteğe ulaşamadık ve faal da olamadık. Tabii bizim eksiliğimiz de var ve diğer insanlarımızın da eksiklerinden kaynaklanıyor. İnşallah bunları gidereceğiz. İstanbul’da güzel bir platform oluşturmamız gerekiyor. Bizim İstanbul’da belediye başkanlığı veya milletvekilliği almamız lazım. Bu da kanaat önderlerimizin birleşip bir oluşum içerisine girmesi gerekiyor. Karadeniz insanına baktığınız zaman adamlarda birlik ve beraberlik var. Bizimde bu oluşum da olmamız gerekiyor. Birbirimize sahip çıkalım. Ben Ağrı’nın hastasıyım.”dedi.

İstanbul Ağrı İli ve İlçeleri Eğitim Kültür, Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yapan Dernek Başkanı Nihat Adan, katılım gösterenlere teşekkürlerini sundu.

Ev sahibi Başkan Nihat Adan dışında; Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Eski AK Parti Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Ağrı ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve İş adamları katılım gösterdi.