Korku dolu anlar...

İstanbul’da asker uğurlamak için araçlarla sokağa çıkan gençler, ortalığı birbirine kattı. Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir grup otomobilli genç, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.



Yolcu otobüslerinin de içinde olduğu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan gençler, uyarılara da aldırış etmedi.



Maltepe Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen başka bir görüntüde ise gençler, uğurlama öncesi mahalle arasında pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açtı. Ardından araçlarına binen gençler, sahil yolunda yine 'drift' yaptı.

ALT GEÇİDİ TRAFİĞE KAPATIP, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Avcılar Kuruçeşme Alt geçidinde kaydedilen diğer bir görüntüde ise yine asker uğurlamak için araçlarıyla sokağa çıkanlar, ilçenin en sık kullanılan alt geçidini trafiğe kapattı, havaya ateş açtı.

Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Maltepe ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kesip 'drift' yapan ve havaya ateş açan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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