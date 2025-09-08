İstanbul’da sosyal medya soruşturması: 24 hesap tespit edildi, 9 kişi gözaltında İstanbul'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına rağmen yapılan sokağa çıkma çağrılarına yönelik soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 24 hesap tespit edildi. Çalışmalar sonucu 14 kişi yakalanırken, 9 kişi gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

