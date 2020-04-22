Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbulda yol kenarına bırakılan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de yol kenarına terk edilen yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.

yeni doğmuş bebek
AA

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halkalı'da bir kargo firmasının karşındaki yol kenarına yeni doğmuş bir bebeğin bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bebeği soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına alarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen bebeğin sağlık kontrolünün ardından İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Yetkililer, terk edilen erkek bebekle ilgili bilgisi olan vatandaşların emniyete başvurmasını istedi.

 9

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çanakkale'de 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
GÜNDEMÇanakkale'de sahte dezenfektan operasyonu
İletişim Başkanlığı'ndan 23 Nisan paylaşımı
GÜNDEMİletişim Başkanlığı'ndan 23 Nisan paylaşımı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçiler ve daimi temsilcilerle görüştü
GÜNDEMÇavuşoğlu, büyükelçiler ve daimi temsilcilerle ...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması
GÜNDEMDışişleri'nden Irak açıklaması
Bakan Varank, yerli solunum cihazının başarı hikayesini anlattı:
GÜNDEMİşte yerli solunum cihazının hikayesi
Almanya'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi
GÜNDEMAlmanya'dan getirilen 349 Türk vatandaşı yurtlara ...
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından 23 Nisan ve ramazan açıklaması
GÜNDEMCHP'li Başkanlardan 23 Nisan mesajı
Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı
GÜNDEMElazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı!
Son dakika haberler: Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? Bakan Koca'dan NYT haberine yalanlama
GÜNDEMÖlüm değil, defin farkı
Son dakika! PKK'nın sözde Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir yakalandı!
GÜNDEM PKK'nın sözde Cizre gençlik sorumlusu yakalandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X