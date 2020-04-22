AA

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halkalı'da bir kargo firmasının karşındaki yol kenarına yeni doğmuş bir bebeğin bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bebeği soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına alarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen bebeğin sağlık kontrolünün ardından İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Yetkililer, terk edilen erkek bebekle ilgili bilgisi olan vatandaşların emniyete başvurmasını istedi.

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