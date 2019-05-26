Mardin Eğitim ve Dayanışma Vakfı MAREV’in düzenlediği iftar yemeğine bin dolayında Mardinli katıldı.



Başta Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih, Avcılar, Kadıköy, Kartal ve Maltepe’den olmak üzere hemen hemen tüm İstanbul'un ilçelerinden katılım oldu.



Mardinlileri her yıl ramazan ayında iftarda buluşturan MAREV’in geleneksel iftar yemeğine bu yıl bin kişi katıldı. Samimi bir havada geçen iftar yemeğinde Mardin yöresine ait yemekler ikram edildi.



İftar yemeğinde bir konuşma yapan MAREV Genel Başkanı Haluk Eldem “Bu yıl da mübarek ramazan ayında bir iftar yemeğinde bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Mardin'in en büyük özelliği, farklı dil, din ve kültürde insanların bir arada yaşadığı kadim bir kenttir.”

İftarda söz alan MAREV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Aydın Ayaydın ise “Dillerin ve dinlerin başkenti Mardin, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan böyle bir ortamda örnek bir şehirdir. İstanbul’ 500 binin üzerinde Mardinli vardır.

İstanbul’da gerek trafik ve gerekse yoğunluklarımız nedeniyle görüşemiyoruz. Ancak düğün ve cenazelerde bir araya geliyoruz. En güzel beraberliğimiz, Her yıl ramazan ayında MAREV’in öncülüğünde verilen iftar yemeğindeki birlikteliğimizdir. Bu birlikteliğimizi devam ettirmemiz gerekir” dedi.

Tasavvuf müziği eşliğindeki iftar yemeği büyük bir dostluk ortamı içinde geçti.