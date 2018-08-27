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Çocuklarının gözü önünde tekme tokat dövdü
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İstanbul’dan gelen kızına pasta sürprizi yapmak istedi, hastanelik oldu

Antalya’da bir süredir İstanbul'daki teyzesinin yanında yaşayan kızının eve dönüşünü pastayla kutlamak isteyen kadın, 2 yaşındaki oğlunun ağzında bisküvi artığı kaldığı gerekçesiyle çocuklarının gözü önünde tekme tokat dayak yedi ve hastanelik oldu. Olayın çocuklarının gözü önünde yaşandığını belirten genç kadın, “Neden çocuğun ağzı silinmedi, ben çağırdım sen duymadın’ diyerek beni bu hale getirdi. Beni döverken çocuğum hala ağzında lokmayı çiğniyordu" diye konuştu.

27.08.2018 - 17:58 | Güncelleme: İHA

Antalya’da kuzeni olan H.Y. (36) ile 8 yıldır evliliği bulunan 2 çocuk annesi Mümine Y. (29), bir süredir İstanbul’da teyzesinin yanında kalan ve Kurban Bayramı’nın 4. günü evine dönen 4 yaşındaki kızına, hoş geldin partisi verip onun için pasta yaptı. Akşam birlikte yemek yedikten sonra kızına pastayı gösteren Mümine Y., ardından küçük oğlunu da sevindirmek için eline bisküvi verdi. Salona giden ufaklık bisküvisini yerken iddialara göre baba H.Y., oğlunun ağzında ve ellerinde bisküvi artıkları kaldığı gerekçesiyle eşine seslendi, ancak cevap alamaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. H.Y. yine iddiaya göre eşini, ‘Neden çocuğun ağzı silinmedi?’, ‘Bilerek beni duymamazlıktan geldin’ diyerek eşini çocuklarının gözü önünde tekme tokat dövmeye başladı. Kavga sonrası yere yığılan Mümine Y., çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde, 2 çocuk annesi kadının burnunda çatlak ve kolundan beline kadar birçok yerinde doku zedelenmesi tespit edildi. Hastane polisi tarafından ifadesi alınan Mümine Y., eşinden şikayetçi oldu. H.Y. için ise uzaklaştırma kararı alındı. Eşine boşanma davası açmaya hazırlanan genç kadın, şu anda kullandığı ilaç ve ağrı kesiciler sayesinde ayakta durmaya çalışıyor.

"O BENİ DÖVERKEN, ÇOCUĞUM LOKMASINI ÇİĞNİYORDU"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle o akşam yaşadıklarını paylaşan Mümine Y., bir takım sebeplerden ötürü İstanbul’daki teyzesinin yanında kalan ve Kurban Bayramı’nın 4. günü yine teyzesiyle birlikte geri dönen kızı için pasta sürpriz yapmak istediğini ifade etti. Ailecek mutlu bir akşam geçirmeyi hayal edip çocuklarının isteklerini kırmadığını da dile getiren Mümine Y., olay anını ise şu sözlerle anlattı:
"Cuma günü gece saat 12.00 civarıydı. Yemeğimizi yedik. Kızıma İstanbul’da ablam bakıyordu. O geldi diye onu kıramadım. Evde hazır kek vardı, küçük kızım, ‘Anne buna ne yapacağız?’ diye sordu. Ben de, ‘Pasta yapacağız, mum dikeceğiz’ dedim. O ara da oğlum bisküvi istedi, verdim o da içeriye girmiş. İçeriye girdiğinde eli ve ağzı batmış. Eşim de bana seslenmiş, ama ben duymadım. Bana, ‘Sen duydun da bilerek duymazlıktan geldin. Sen böyle istiyorsun’ diyerek bu şekilde yaptı. Bana, ‘Neden çocuğun ağzı silinmedi, ben çağırdım sen duymadın’ diyerek beni bu hale getirdi. Beni döverken çocuk hala ağzında lokmayı çiğniyordu. Benim çocuklarım o ana birebir şahit oldu. Eliyle, ayağıyla başımı yere vurarak saçlarımı asıldı. Ayaklarıyla vurdu. Başımı yere betona vurdu. Belim hareket etmiyordu. Saçlarımı asıldığı zaman derisiyle beraber koptu. Ben buradan hastaneye ambulansla gittim, doğru düzgün bir şey hatırlamıyorum. Sadece ambulansa bindiğimi hatırlıyorum. Eşim daha sonradan kayınbiraderimi çağırdı, ‘Hastaneye götürelim’ diye. Ama ben hareket edemiyordum, ambulansla gittim. Ambulansı kim çağırdı bilmiyorum."
Mümine Y. darp edilmesinin ardından şu anda kardeşinin evinde kaldığını ve eşi hakkında boşanma davası açacağını dile getirdi.

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