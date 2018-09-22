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İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar

İstanbullu Gelin sezon finalinin ardından 54. bölümde izleyici karşısına çıktı. Boranların birbirine tutunarak yeniden ayağa kalkma çabasının ön plana çıktığı 54. bölümün ardından gözler 55. bölüme çevrildi. Peki; İstanbullu Gelin 55. bölümde neler olacak? İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

22.09.2018 - 01:00 | Güncelleme:

İstanbullu Gelin, uzun bir aranın ardından yeni sezonun ilk bölümü olan 54. bölümün ilk fragmanıyla ekrana geldi. Hayatları geçtiğimiz sezon alt üst olan Boran ailesi, 54. bölümde yeniden ayağa kalkma çabası içerisine girdi. Esma Hanım'ın ailesi için vefat eden eşinin kardeşiyle girdiği pazarlık ise 54. bölümde izleyicileri duygulandırdı. Peki 55. bölümde neler olacak? İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı işte cevabı...

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir…

İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 54. bölümün ardından gözler 55. bölümde yaşanacaklara çevrildi. 55. bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 55. bölüm 29 Eylül Cuma günü Star TV'de yayınlanacak.

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